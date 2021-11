Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Casaretto, diputado nacional del Frente de Todos.

Marcelo Casaretto.

-En principio, diputado, ¿qué reflexión hace del accionar de Mauricio Macri este miércoles en Dolores cuando tomó un micrófono del canal C5N y lo arrojó al piso?

Es una actitud lamentable que merece mi repudio, por un lado, y el de todo el bloque de Diputados del Frente de Todos. Creo que hay que defender la libertad de expresión. Imaginémonos que Alberto Fernándezo Cristina Kirchner hubieran hecho algo así con un micrófono de un canal que los critica o no coincide con sus posiciones políticas, hubiera sido un escándalo.

Es un error, una vergüenza y la disculpa que publicó por Twitter es muy poco sincera. Tampoco se hace cargo de lo que fue su gestión de gobierno durante cuatro años y las consecuencias negativas que tuvo para toda la población.

-¿Y cómo analiza las movilizaciones a Dolores en apoyo a Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan?

Son pobres porque, evidentemente, él habrá tratado de movilizar gente para mostrar respaldo popular y eso no se dio. Inclusive, estuvo en la provincia de Entre Ríos intentando sumarse a la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Se presentan como algo nuevo y son algo viejo. En lugar de proponer cuestiones a futuro, atrasan.

-¿Le sorprendió que en las últimas horas Javier Milei haya apoyado públicamente al ex Presidente y que se hable de una posible alianza para el 2023?

Hay que ver la cuestión más allá de la elección y cómo los factores de poder económico inciden sobre los grandes medios de comunicación, proyectando figuras como Milei. No tiene ningún tipo de seriedad y, sin embargo, lo invitan a todos los canales de televisión de Buenos Aires.

Yo soy contador público con posgrado y maestría, soy profesor universitario hace 31 años y las cosas que él dice no tienen ni pies ni cabeza. Pero hay una parte del poder económico que quiere influir primero con Milei y luego con José Luis Espert, y eso arrastra a Cambiemos a poner figuras como Ricardo López Murphy, quien fue ministro de Economía e hizo un ajuste enorme sobre la salud y la educación universitaria. A algunos grandes medios les gusta escuchar las ideas de derecha del poder económico concentrado.

Si bien en las PASO se vio la disconformidad de la gente producto de la situación de pandemia, la solución no es castigar a este gobierno para volver a lo anterior. Hay que mirar para adelante, ahora recién se está normalizando la cosa.

-En este contexto, ¿el Frente de Todos puede revertir el resultado de las PASO?

Yo trabajo en política hace 30 años, he ganado y he perdido elecciones, pero el asunto no es ganar a cualquier costo. Estamos mostrando la tarea del gobierno, el futuro que proyectamos para los argentinos. Nunca hay que enojarse con el pueblo, porque el pueblo nunca se equivoca. Es nuestra responsabilidad trabajar para sacar un buen resultado y revertir el resultado de diciembre.