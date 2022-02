Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Laura Torre.

María Laura Torre

¿Cómo analiza el protocolo Aulas Seguras que anunció el Gobierno para el ciclo lectivo 2022?

En principio, es un anuncio que hace el gobierno nacional, tanto el ministerio de Educación como el ministerio de Salud, a nosotros nos falta ahora la letra más fina que tenemos que ajustar y sentarnos, y se está esperando justamente esta reunión que seguramente va a ser a principios de la semana que viene, pedida por el Frente Unidad Docente bonaerense al director general de escuelas Alberto Sileoni, y al ministro de Salud (Nicolás Kreplak) para hacer lo mismo, pero ya tener una intervención desde las organizaciones sindicales.

En rasgos generales pensamos que debe haber un protocolo, que el tema del barbijo es muy importante y uno no puede desandar lo aprendido, entonces nos parece correcto que los barbijos se utilicen en toda la escuela primaria, en toda la escuela secundaria, es más en el nivel inicial mucho han aprendido nuestros alumnos y alumnas, porque se ha trabajado dentro de las instituciones educativas con el uso del barbijo, la distancia, la ventilación cruzada.

La situación infraestructura para la provincia de Buenos Aires es un tema por el cual tenemos que hacer también un paréntesis, porque no en los 135 distritos existe la misma realidad, inclusive dentro de los mismos distritos tenemos diferencias con algunas situaciones de infraestructuras, que están ligadas a construcciones que en algunos casos todavía no las han terminado, pero también está la cantidad de alumnos matriculados.

Por eso digo que la letra fina en la provincia de Buenos Aires la tenemos que ver y no solamente en el ámbito provincial con el ministerio de Salud y Educación sino que también, y esto si le hemos planteado a Alberto Sileoni, que ya tenían que estar convocando, cosa que ya están haciendo esta semana, a las UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital) que es ese ámbito en la provincia de Buenos Aires, distrital, donde en cada distrito se juntan las autoridades municipales, los consejos escolares, los directores, los inspectores, las jefaturas y las representaciones de los sindicatos docentes y auxiliares, y ahí se mira cada una de las escuelas porque el territorio es el que conoce esta situación.

Y el otro punto que nos parece sumamente importante y ahí sí hay que acelerar fuertemente este operativo, es el de vacunación en las escuelas. Durante febrero apostamos a que sea muy fuerte el operativo, porque en diciembre que ya comenzó en la provincia de Buenos Aires pero era solo en aquellas escuelas donde se solicitaba, ahora ya es una campaña provincial, nos dimos cuenta que fue muy positiva.

A las escuelas no hay con que darle porque en cada barrio hay una escuela y esa cercanía hace que el que dudó o no pudo, se acerque a la escuela, que la conoce y es un lugar de absoluta confianza, y aparte también es un lugar de aprendizaje, porque en las escuelas, los docentes sabemos quiénes se vacunaron y los que no, además estamos en un inicio en el que se solicita las vacunas inclusive obligatorias.

Así que nos parece que esto hay que profundizarlo, obviamente ya tenemos libre la tercera dosis para el personal docente y auxiliar, y esto se está transitando con muchísimo compromiso de nuestros compañeros y compañeras, porque los docentes sabemos que si bien es una decisión personal, incluye lo colectivo y lo solidario el vacunarnos, porque estamos compartiendo no solamente nuestra vida familiar sino que al entrar a una escuela, esto es parte de lo solidarios y responsables que somos los trabajadores y trabajadoras de la educación.

En contraposición al protocolo Aulas Seguras, ¿le sorprendió la decisión del gobierno porteño de volver a clases sin protocolos?

No, a mí me parece que algunas declaraciones como lucecitas de colores para que algunos medios de comunicación las amplifican y empiece la confrontación.

Primero porque la propia comunidad educativa aprendió de protocolos, creo que el cuidado lo va a hacer la propia comunidad y los propios docentes, a mí lo que me parece muy grave pero la verdad no me sorprende porque lo hemos vivido con la ex gobernadora María Eugenia Vidal estaba en la provincia de Buenos Aires, es que no discuten no dialogan ni con los sindicatos docentes ni con la comunidad educativa, imponen algo que la propia realidad después les demuestra que no es así.

Así que más allá de lo que diga la secretaría de Educación, (Soledad) Acuña o el propio (Horacio Rodríguez) Larreta, creo que hay una responsabilidad de parte de la sociedad muy importante.

Lo grave es que no se paran desde lo aprendido socialmente, sino desde algunos supuestos que no tienen que ver con la realidad, quizás es porque a veces para tomar decisiones hay que tener docentes, cómo la secretaría de Educación no es docente y no debe tener un equipo de docentes que la asesores, están un poco alejados de la realidad de las escuelas, y aparte son provocadores natos, entonces nada me sorprende de las declaraciones de Larreta y Acuña.

Pasando al plano de la paritaria docente bonaerense, ha sostenido en varias oportunidades que sería un buen escenario un monitoreo bimestral, ¿esto es así?

Sí, para nosotros inclusive el aumento, hoy está en debate si es una paritaria anual o corta como el año pasado, porque no es lo mismo un 1% de aumento en un año, que un 1% aumento en un mes.

El año pasado tuvimos una paritaria corta, de 8 a 9 meses, con monitoreos y reapertura. Fue muy importante que pudimos discutir no solamente con la reapertura el último trimestre, que eso marco la paritaria corta, entonces llegamos al mes de septiembre y se volvió a abrir la paritaria para discutir el último trimestre en función de los picos de inflación, sino que aparte en el propio mes de diciembre, como se había instalado el monitoreo dentro de ese trimestre, a partir del monitoreo nos volvimos a sentar en el mes de diciembre y los docentes cobramos el último tramo del aumento, que discutimos justamente en diciembre, los primeros días de enero.

Ese es un poco el esquema que a nosotros nos parece, es el que estamos discutiendo, con aumentos que para nosotros tienen que ser bimestrales y obviamente también eso implica un monitoreo, y no llegar a una paritaria de todo el año, sobre todo por los porcentajes que se están tirando desde el propio gobierno nacional