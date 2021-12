Escuchá la segunda parte de una entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gustavo Arrieta.

¿Cómo evalúa el Plan Federal de Fortalecimiento Vial que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Infraestructura?

Es un plan muy ambicioso, la primera decisión que se tomó fue descentralizar presupuesto hacia los distritos.

Vialidad tiene un entramado federal con 24 representaciones distritales en cada una de las provincias de todo el país y un montón de campamentos, y nos encontramos que durante los años del gobierno anterior no había habido ningún tipo de inversión. Vialidad se había achicado completamente a su mínima expresión presupuestaria, no solamente en casa central sino en cada uno de los distritos, y teníamos un déficit muy importante de equipamiento.

Estamos llevando adelante una adquisición total de 713 equipos viales nuevos entre maquinarias y vehículos para llevar adelante obras de mantenimiento y recuperar el rol de mantenimiento que siempre tuvo en las rutas Vialidad.

Como parte de la primera etapa se compraron 429 equipos adquiridos para este año, que ya están siendo distribuidos a los 24 distritos del país con una inversión de 6.050 millones. En la licitación se presentaron 21 oferentes, 11 fueron adjudicados y hay una segunda instancia para 2022 que restan entregar 284 equipos con una inversión total de 7.700 millones.

Entre los equipos incorporados se destacan distintos tipos de camiones, tractores, volcadores, utilitarios, semirremolques, palas excavadoras, retroexcavadora, motoniveladoras, rodillos, compactadores, todo el equipamiento que necesita Vialidad para realizar una tarea de repavimentación o los camiones con pala frontal para sacar la nieve en el operativo invernal de la Patagonia argentina.

Este plan es muy importante, y ha contado un apoyo y un compromiso presupuestario muy importante por parte de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

¿Qué le manifiestan en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, respecto a las obras que se están realizando?

En términos generales, tanto los gobernadores que son la representación de la soberanía de las provincias como los intendentes que son la expresión de la soberanía y el sistema democrático de cada uno de los municipios hemos establecido y construido una relación excelente, tenemos un plan muy ambicioso, estamos con 60 licitaciones de obras para poner en marcha durante todo el año 2022.

Hay un convencimiento, un debate, una tensión que nos atraviesa a todos y es cómo terminamos de salir de la pandemia, y nuestro espacio político está fuertemente convencido que la salida definitiva es hacia adelante, con inversión pública, con obra pública y vial, con producción, con trabajo, con recomposición salarial, buenos sueldos, buena capacidad de consumo.

La salida para nosotros no es hacia el pasado, no pasa por el ajuste por el endeudamiento, por el aumento del 3000 % en las tarifas sino con trabajo y producción. Y dentro de estos, la obra pública en general y la vial en particular está llamada a ser protagonista de los próximos años.

Argentina tiene 40000 kilómetros de rutas nacionales y otro tanto de rutas provinciales, tenemos obra vial necesaria para generar un círculo virtuoso de producción, logística, traslado de mercaderías, trabajo, valor agregado en origen.

En ese camino va este gobierno y este es el debate político que hoy nos atraviesa, si volvemos hacia el pasado y salimos de la pandemia ajustando que es lo que nos propone el espacio del macrismo y de Juntos por el Cambio, o si la salida está adelante con inversión del Estado, de privados que produzcan, comercialicen y ganen, con un Estado presente que regule, articule y controle, pero que permita a los argentinos recuperar el eje del trabajo y volver a consumir en cada una de sus comunidades