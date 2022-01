Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ricardo Alfonsín.

Se ha conformado un grupo de apoyo al diálogo por Malvinas, integrado por ex presidentes y referentes españoles, ¿cómo avanza está mesa tan importante de diálogo?

Ha sido un gesto muy importante de la comunidad política de España, porque hemos logrado después de reunirnos con ellos, con cada uno de los presidentes de los dos partidos, (Felipe) González, (José Luis) Zapatero, (José María) Aznar y (Mariano) Rajoy, que acompañen el reclamo de la Argentina favor del diálogo para que el Reino Unido cumpla lo que dispuso Naciones Unidas.

Porque no es que estamos pidiendo nosotros como argentinos que Inglaterra se siente a dialogar, lo dispuso Naciones Unidas, pero Reino Unido se niega sistemáticamente, y este reclamo es muy importante para nosotros.

España siempre nos ha acompañado en nuestro reclamo por el diálogo en relación a Malvinas, ellos tienen un problema similar que es el de Gibraltar. Siempre ha habido una gran solidaridad por parte de España.

Ahora el 3 de febrero vamos a hacer un encuentro en una institución muy importante que se llama la Casa de América, dónde se realizan encuentros muy importantes, culturales, políticos, académicos, literarios.

Será un encuentro sobre Malvinas en el que van a exponer Marcelo Kohen y Remiro Brotóns, ambos dos expertos internacionales, y voy a estar como embajador presentándolos para difundir y hacer conocer los derechos de Argentina, y qué el Reino Unido se niega a acatar lo que impusieron las Naciones Unidas.

¿Qué otros temas conforman la agenda de trabajo para este año en la embajada de Argentina en España?

Es una agenda muy completa, hemos avanzado en cuestiones muy importantes, por ejemplo, hemos firmado ni bien llegamos, un memorándum de entendimiento para el desarrollo de la industria 4.0 en la Argentina, eso nos permitirá darle a nuestra economía más competitividad, y generar economía del conocimiento, que son las que están creciendo tanto en nuestro país y generando muchas divisas.

Hemos firmado otro memorándum de entendimiento entre el ministerio de industria español y el argentino, para asociar los capitales y que internacionalicen cada uno de ellos sus economías, que se asocien además y que se informen acerca de las condiciones legales fiscales y logísticas de cada uno de los mercados.

Por otro lado, hemos recibido un apoyo muy importante con relación no solo a las vacunas que todos conocen, sino con relación al posicionamiento de la Argentina respecto de los acreedores privados.

Nosotros tenemos una deuda con acreedores privados que había sido defaulteada por el anterior gobierno y que necesitamos renegociar, y España nos ayudó mucho junto con otros países de Europa manifestándose a favor de la oposición Argentina.

Lo mismo ha hecho España, y otros países de Europa incluso han hecho más que la oposición en Argentina, expresándose a favor de la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional comprenda que se contrajo una deuda en una magnitud extraordinaria y a plazos muy cortos, en otras palabras, una deuda que es imposible de devolver en los términos en los que fue pactada, y hay que renegociarla en términos muy distintos.

Esperemos que todos comprendan que es necesario apoyar la negociación del gobierno argentino, porque sino no es que estarían actuando de manera irracional con el gobierno sino que la propia sociedad argentina, porque es ella la que va a sufrir si no se logra un acuerdo como el que quiere el gobierno nacional.

Por otra parte, España ha dispuesto un fondo de 4500 millones de euros para internacionalizar la economía española, las pequeñas y medianas empresas, priorizando a la Argentina, fue el presidente que estuvo presente con ellos y con muchas empresas que vienen acá, y permanentemente se informan de cómo evoluciona la economía argentina.

También hemos sido invitados para la realización de un encuentro de economía digital, y la Argentina es el país invitado, porque se considera que es un país de vanguardia en este sentido, y esto es muy importante desde el punto de vista de la nueva economía.

Ahora estamos trabajando también, lástima que me agarró la covid y tuve que suspender algunas reuniones, con la posibilidad de asociar empresas argentinas, capitales argentinos y españoles para trabajar en terceros países, para potenciar esta relación desarrollando actividades y colaborando con ellos, son cosas importantes.

Somos prudentes y no queremos generar expectativas exageradas hasta tanto se realicen las inversiones, porque no son cosas que se deciden de un día para el otro, sino que llevan tiempo y conversación entre las empresas y los Estados, y hay que ver cómo se van afinando los términos con los que se puede materializar la inversión.

En este sentido, ¿cómo puede impactar el posible acuerdo con el FMI en la concreción de las inversiones extranjeras en la Argentina?

A mí lo que más me preocupa es que el acuerdo va a impactar en la economía argentina, si aceptamos los ajustes que aparentemente están proponiendo desde el FMI a pesar de que el gobierno dice que no se pueden hacer ajustes de esa naturaleza, porque sería someter a sufrimientos muy grandes a nuestra sociedad.

Lamentablemente la oposición no se suma a este reclamo, ojalá le dijera al fondo que no puede exigir ajustes como los que pretende, porque sufriría muchísimo la sociedad, no se puede sanear la economía y enfermar la sociedad, eso no es sostenible.

Pero la oposición no se suma porque cree que, hacer un reclamo de esta naturaleza, podría volverse contra ellos mismos, porque fueron los que la contrajeron, pero es al revés, sería un gesto de responsabilidad.

Gerardo Morales por ejemplo, sí ha comprendido la responsabilidad que tuvo el gobierno anterior al contraer esa deuda y generar los problemas económicos que ha generado, y sumado a esto la pandemia, han actuado como si no comprendieran las dificultades, ¿y quién padece esto? La propia sociedad.

Si del FMI sale un acuerdo favorable, no hay dudas de que muchísimas empresas van a decidir las inversiones que tienen en mente, aquellas inversiones que les interesan, porque sabemos lo que piensan, porque nos reunimos permanentemente con ellas, y están también todos muy interesados en lo que está pasando con la economía argentina, todos pueden ver que es la que más ha crecido en América Latina y es la que más puede crecer incluso en 2022