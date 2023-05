Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230516 Cecilia Cecchini

–Ayer, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Walter Correa encabezaron un plenario de trabajadores y trabajadoras en Moreno. Se congregaron alrededor de 2000 militantes y dirigentes sociales. ¿Cuál es la importancia de este tipo de encuentros?

En principio, la importancia que tiene, para quienes estamos en la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires pero tenemos una identidad militante de extracción sindical, es haber sido testigos de un nuevo diálogo entre los trabajadores organizados en la central de trabajadores, en la Corriente Federal, y el gobernador. Porque de eso se trató este plenario. Antes del cierre del gobernador hubo intervenciones de distintos sectores gremiales heciéndole manifestaciones específicas y fundamentalmente diciendo por qué motivo estos trabajadores, estas organizaciones gremiales, respaldan no sólo la gestión que lleva adelante el gobernador, sino fundamentalmente la expectativa que genera una reelección de Axel como gobernador en la provincia. Un poco fue eso. Nosotros ya habíamos hecho un encuentro de estas características en Mar del Plata; esta vez se dio en Moreno. Y te puedo asegurar que lo fuerte de este encuentro tiene que ver con este diálogo, este encuentro, la cercanía de la militancia sindical, pero también la convicción de que muchos valoramos el hecho de que la gestión de Axel Kicillof vino a transformar varios aspectos de la vida productiva, laboral, también del Estado, desde que Axel es gobernador.

MIRÁ TAMBIÉN Manzur: Celebro que la Corte haya escuchado nuestro planteo y levantado la cautelar

–En este año bisagra, ¿cuál es la actualidad del movimiento sindical organizado en la provincia de Buenos Aires?

Yo te puedo asegurar que desde nuestra cartera laboral venimos siendo testigos de que esta situación conflictiva, que tiene que ver con la disparada de los precios, el proceso inflacionario, no mermó el diálogo social y la discusión en el ámbito paritario para que logremos fijar acuerdos que pongan a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires por sobre el nivel inflacionario que existe, ni la disposición de trabajar ya en junio, analizando la situación, en una nueva propuesta de acuerdos. Y esto tiene un impacto favorable, no sólo en quienes son beneficiados por estas políticas que tienen que ver con los acuerdos del sector de los estatales, los gremios docentes, los judiciales, los médicos, con el Estado, sino que también esto lo vemos en de qué modo, cuando vos tenés trabajadores que han podido recuperar o no perder el poder adquisitivo, esto también se vuelca en el consumo en los distintos puntos de la provincia, acompañado por políticas. Porque si vos sumás a esto todos los planes de promoción que hace el Banco Provincia, vía Cuenta DNI, vía la página Provincia Compras, esto es un poco lo virtuoso. Y ahí es el impacto con lo productivo privado, ¿no?

MIRÁ TAMBIÉN La Corte levantó la cautelar que suspendió las elecciones en Tucumán y la provincia ya puede votar

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ayer Axel destacaba dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Primero, poner en valor la identidad bonaerense. Yo creo que en esa identidad bonaerense tienen un rol protagónico los trabajadores organizados. Y después, también, darle centralidad a la relación producción y trabajo. Porque nosotros somos parte de una provincia que tiene una propia identidad, que a veces se ha diluido con esto del AMBA pero que hacia el interior del AMBA vos tenés un nivel de productividad en la industria, en el sector agropecuario, y esto, sin duda, si vos establecés un diálogo con el sector que representa a los trabajadores, pero también con los sectores que representan el entramado productivo, creo que de ahí nos viene esta política transformadora que encarna el Frente de Todos (FdT). Ayer se puso muy en relevancia en el encuentro.

–Por último, y teniendo en cuenta su rol dentro de la Jefatura de Gabinete pero hablando en general del Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son los ejes fundamentales a trabajar para este año?

Mirá, por un lado, tener mucha presencia en los conflictos que eventualmente se planteen, en relación a poder encontrar la resolución favorable que resguarde los derechos de los trabajadores y también al sector productivo. Entonces, presencia en los conflictos, diálogo fuerte con todas las organizaciones gremiales que existen en la provincia, y de esto surgen los diversos encuentros que venimos haciendo. Un fortalecimiento de la estructura que tiene nuestro Ministerio de Trabajo. Nuestro ministerio tiene tres subsedes en La Plata, pero después tiene sedes regionales con sus coordinadores, sus delegaciones en algunos casos distritales y en otros con carácter regional. Estamos en 49 y la idea es poder ampliar ese número con el objetivo de llegar con las políticas hacia cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la provincia.

También poner en valor algo que para nosotros es central. Mirá, este año es un año emblemático: cumplimos cuarenta años de democracia. Pero también, hace veinte años, Néstor Kirchner, con un decreto, restableció la paritaria como ámbito de negociación colectiva. Y si hay otra tarea central, eje de la gestión que encarna el compañero Walter Correa y que yo orgullosamente acompaño, es el ponderar el ámbito paritario como el ámbito genuino para que las y los trabajadores puedan discutir, no sólo el salario, sino el conjunto de las condiciones de trabajo que hacen a que también mejore la productividad, ¿no? Porque cuando vos tenés un trabajador, una trabajadora bien reconocido, con sus condiciones garantizadas, los niveles de productividad mejoran. Y eso lo estamos viendo mes a mes, también, con mejoras en los datos del empleo formal.

Y por sobre todo, nuestro eje es acompañar la gestión. Tenemos mucho orgullo de estar siendo parte de la gestión de nuestro gobernador. Así que ahí está esta cartera laboral, para potenciar todo lo que sea necesario para seguir transformando la provincia de Buenos Aires.