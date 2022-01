Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Manuel Granillo Fernández.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Manuel Granillo Fernández

Recientemente usted afirmó que el intendente Julio Garro fue el convocante a la reunión donde se armaron causas judiciales contra sindicalistas, ¿por qué motivo señaló esto?

Nos parece evidente que por los participantes de la reunión, en la cual había representantes de empresas de la ciudad de La Plata, el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, claramente eso fueron convocados por el intendente, no creo que los haya convocado ni el exministro de trabajo (Marcelo) Villegas ni el exministro (Roberto) Gigante, ni tampoco la gente de la AFI, sino que ellos, evidentemente por su relación de cercanía, fueron convocados por el intendente. No veo otra forma de que hayan participado de esa reunión.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza en febrero un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata

Julio Garro dijo sentirse “víctima” de la mesa judicial, ¿usted qué opina?

Click to enlarge A fallback.

Nos parece una burla, una tomada de pelo a la ciudadanía, no puede sentirse víctima de algo que él mismo género y de algo que fueron preparando. Él mismo en los audios dice que es un tema que lo vienen trabajando hace mucho tiempo, con lo cual, todo lo que sucedió en esa reunión no fue espontáneo, ni surgió ahí, sino que es algo que ya sabían que iban a hablar, que venían preparándolo, y simplemente lo que hizo el video fue exponer algo que venía sucediendo, y que, de hecho, tuvo un reflejo en un hecho concreto.

MIRÁ TAMBIÉN Parrilli calificó de vergonzoso al desempeño de la Corte Suprema de Justicia

Así que, puede ser que se sienta víctima de que haya sido grabada la reunión, pero no de lo que sucedió efectivamente.

¿Considera que amerita esta situación un pedido de licencia por parte del intendente?

Creo que son hechos de suma gravedad, por eso en la sesión que no se pudo llevar adelante el viernes pasado, planteamos un pedido de interpelación, un pedido de conformación de una comisión investigadora para, dentro del ámbito del Concejo Deliberante, poder deslindar algunas cuestiones y responsabilidades en términos políticos.

Eso no se pudo dar y él va a tener que rendir cuentas a la Justicia, mientras tanto me parece que son hechos de suma gravedad y que en cualquier lugar del mundo ameritaría por lo menos un pedido de licencia, pero hasta en tanto se aclare, no vemos que él vaya a caminar en ese sentido.

Lo planteamos porque nos parece un hecho de gravedad institucional y que se están corriendo los límites del juego democrático. Cuando hablamos de representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, del armado de causas judiciales, son temas pesados que le hace muy mal a la democracia y que es necesario aclararlos cuanto antes.

¿Cree que será difícil para el intendente Garro comparecer ante la Justicia?

Lo veo muy difícil por los actores que estaban involucrados en esa mesa, por lo que se dijo en la reunión, por lo que los propios actores fueron declarando públicamente en ese momento.

También manifestamos que esta reunión, que ahora Garro pretende decir que era una reunión como tantas otras de trabajo, si hubiese sido así la hubiese publicitado.

Pero fue una reunión de armado de cosas que ellos no podían mostrar a la luz del día, y por eso fue una reunión secreta que ahora sale a la luz. Una vez más corre el eje del juego democrático del ámbito en el que nos tenemos que mover los representantes del pueblo.

La va a tener muy complicada, porque no va a poder justificar qué es lo que hacía en esa reunión