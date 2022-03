Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Burdman.

Julio Burdman

¿Qué análisis pudo hacer con el correr de las horas del discurso de Alberto Fernández en la Apertura de Sesiones Ordinarias?

Yo creo que el Presidente estaba en un contexto medio parecido a una suerte de encrucijada, era su tercer discurso como Presidente que abre las sesiones del Congreso, venía de una primera mitad de Gobierno en la que él no había logrado otra cosa que administrar la pandemia o negociar con el Fondo.

Fue un Gobierno que se le fue su primer tiempo detrás de dos tareas de urgencia y esta era la oportunidad de dar un recomienzo de su Gobierno planteando una agenda estratégica. Y creo que le costó hacerlo.

Por un lado, explicó por qué estamos como estamos y cuál fue el contexto difícil que le tocó vivir, cosa que ya sabemos todos. Y luego enumeró una serie de políticas que tienen más que ver con la compensación de los problemas que con una Argentina de futuro. Habló de que no va a haber tarifazos, de que va a haber impuestos progresivos, tarifa social para servicios públicos, economía popular, igualdad de género.

"Lo que le termina faltando al Gobierno de Alberto Fernández es un plan económico, un plan de desarrollo productivo"

Habló de medidas que son más bien paliativas de los problemas, pero me parece que lo que le termina faltando al Gobierno de Alberto Fernández es un plan económico, un plan de desarrollo productivo, algo que les brinde a los argentinos la esperanza de que hay algo mejor por delante.

Creo que es un Gobierno que está asumiendo la forma de un Gobierno de emergencia, siempre lidiando con problemas que parecieran ser ajenos al Gobierno. Y eso es entendible por un lado, pero por otro no es lo que la opinión publica espera de los gobiernos.

¿Puede relacionarse a esto de echar culpas a la deuda al frente opositor, al Pro por ejemplo? Que, dicho sea de paso, el bloque se levantó y abandonó la sesión.

Sí, yo creo que parte de la lógica del discurso del Presidente es esa. Tenemos todos estos problemas y estos problemas no son nuestros, pero los estamos administrando con responsabilidad.

Yo puedo entender esa lógica porque finalmente es bastante habitual en los políticos, pero me parece que la sociedad siempre espera del Presidente un discurso que señale un camino, y que no solamente sea explicación o justificación de los problemas.

¿Cómo tomó la actitud del Pro de abandonar el recinto?

Expresa la tensión en la que estamos en el Congreso. El oficialismo perdió la mayoría y tiene en frente una oposición dura, por momentos intransigente. Es probable que tenían ya la idea de abandonar el recinto si no les gustaba algo que dijese el Presidente.

"La oposición que no está dispuesta a regalarle nada al Presidente"

Eso me parece que da la pauta de lo que le espera. De hecho también, horas anteriores al discurso había circulado mucho en el Congreso la versión de que la oposición iba a buscar que el Gobierno apruebe el proyecto del Fondo por decreto y que se salteen esa ley de acuerdo bipartidario, lo cual también de una pauta del clima del Congreso: una oposición que no está dispuesta a regalarle nada al Presidente.

¿A Cristina Kirchner cómo la notó durante la sesión?

No me parece que haya sido relevante. Hubo lenguaje no verbal pero no dijo nada. Hace tiempo que Cristina Kirchner no está hablando.