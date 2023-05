Your browser doesn’t support HTML5 audio

202305212 Julio Bárbaro

–Se reunió con el Papa Francisco, una hora aproximadamente. ¿Qué temas pudieron abordar?

Yo cultivo una vieja amistad con Su Santidad, que me ha dado ayer una hora. Pero básicamente siempre hablamos de filosofía: de Rodolfo Kusch, de Amelia Podetti. Kusch es un antropólogo al que él le da enorme importancia. Yo le dije mi idea de que el mundo, la Historia, nos había regalado un Papa justo cuando la Argentina era un ensayo del peor mercantilismo, que había dejado a casi la mitad de la población en la calle, ¿no? Cómo la santiddad venía por un lado con el llamado a la fe, al humanismo, y por el otro los negocios destruyendo humanos. Hablamos un poco de todo eso, de dónde estaba la raíz del conflicto. Me referí a esa nota que había sacado La Nación donde él aclaraba su conflicto con Néstor Kirchner, que lo había enfrentado siempre, que nunca lo había querido saludar, y (Horacio) Verbitsky, porque en algún momento se había intentado mezclar al Papa con ese tema. Él no lo tenía al tanto: “¿Cuándo hablé?”, me dice, y ahí le conté que hacía un par de días. Bueno, esa fue más o menos la historia, pero hablamos de todo. Y yo creo que, si Dios le mantiene la salud que él tiene, que es absoluta lucidez, el año que viene nos va a visitar.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Eso le comentó? ¿Que posiblemente esté en el país el año próximo?

MIRÁ TAMBIÉN Manzur: En la primera quincena de junio el pueblo tucumano estará votando

Sí, sí. Me dijo que por primera vez tenía abierta la posibilidad de venir. Que dependía más de su salud, pero que iba a venir.

–Usted mantiene, como señaló, un vínculo muy estrecho con Francisco. Cuando él era arzobispo, le pidió apoyo para un encuentro con Néstor Kirchner...

No, yo lo mantengo de cuando él era cura. Cuando era arzobispo, ya era tarde, ya había pasado mucho (risas). Yo lo conocí como sacerdote jesuita en El Salvador. O sea, cuando era cura, después provincial, después arzobispo. Y me pide un diálogo con Kirchner y Kirchner se niega. Por eso es como absurdo que se haya mezclado al Papa con el kirchnerismo, cuando nunca tuvo absolutamente nada que ver.

Él está por encima de la política, de un lado y del otro, y si habla conmigo yo creo que es también porque hay una vieja amistad, pero no estoy ni con unos ni con otros hoy.