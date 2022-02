Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Bárbaro.

Julio Bárbaro

Para hacerle frente al aumento constante de precios el Gobierno busca crear una Empresa Nacional de Alimentos, ¿qué opinión le merece esta iniciativa?

A mí me deja dudas porque yo creo que no hay un proyecto de sociedad, primero para qué sirva una idea tiene que ser compartida con la oposición, ningún país del mundo imagina hacer una empresa y que la deshaga el que viene, porque entonces el camino siempre va a empeorar.

Yo fui muy crítico al gobierno de (Carlos) Menem, que para mí la pobreza y la miseria que hoy tenemos, la divido entre la Dictadura, Menem y (Mauricio) Macri, o sea la concentración económica destruye la clase media, y a esto lo he discutido con Mauricio Macri, lo he charlado, le he dicho ‘usted permitió los supermercados y si usted va a Europa, no hay supermercados’ esto quiere decir que cada supermercado asesina a decenas de almaceneros.

Yo le decía a Macri ‘cada farmacia de Farmacity que avanza sobre otra es un clase media que degrada a un clase baja’, las cadenas son la forma de destruir la sociedad. Porque ningún país del mundo permitió que la ganancia la gaseosa se la llevara los franceses, o sea Carrefour, era de Don Pepe el de la esquina.

No es la modernidad, la concentración económica, Europa vive porque lo impide, lo que pasa es que nosotros dejamos de mirar a Europa, que es un mundo que intenta que todos sus ciudadanos estén integrados, y empezamos a enamorarnos de Miami, donde el país más rico del mundo nunca logró qué los pobres tuvieran ni salud ni educación. Pensar que Obama fue presidente de ese país y no pudo, les parecía que era comunista que la salud fuera para todos los ciudadanos, cosa que tiene Inglaterra, Francia, Italia y España.

No nos damos cuenta que el tema central es un proyecto de sociedad, una empresa estatal de alimentos para mí no sirve para nada, lo que sirve es un proyecto de país donde inspiramos la concentración, pero China es un país comunista, creció en base a permitir la creación privada de trabajo, después es un país donde no hay libertad, aclaremos las cosas. Lo estatal no puede sustituir lo privado, y lo privado tiene que regularlo estatal.

Desde distintos sectores de la oposición señalan que está iniciativa es “chavismo explícito”, ¿usted considera lo mismo?

Yo no sé si es explícito o implícito, solo sé que no sirve para nada.

No hay ningún dogma, todos sabemos que la libre competencia es lo que mueve a una sociedad, ahora la libre competencia tiene dos enemigos, el estatismo y la concentración, la Argentina salió del estatismo para caer en la concentración.

Después de Caballo y Menem, todo lo que era de miles de familias de clase media, pasó a manos de pocos personajes, el gran supermercado compra la verdura, y si sirve el negocio, compra la empresa.

Los bares son cadenas en la Argentina ya, los kioscos, ¿qué le queda a la clase media? Están buscando una salida donde no existe.

Esa estatización no sirve para nada, acá lo que se necesita es impedir la concentración, no aumentar la estatización este es un concepto que tendríamos que discutir y mucho.

Pasando al tema del principio de entendimiento entre la Argentina y el fondo monetario, si ustedes hoy ocupara una banca en el Congreso, ¿votaría a favor?

Sí, votaría aclarando que lo que hizo Macri fue nefasto, y yo lo apoyé, y lo acompañé, y que no me vengan a decir que la deuda estaba antes, sí pero no es lo mismo venderle a mi primo que al verdugo de la esquina. En ese sentido transformar pesos en dólares es traición a la patria.

Yo la votaría porque necesitamos acordar con el fondo, y aclararía que lo de Macri fue nefasto las dos cosas hay que plantearlas claramente.

¿Le sorprendió la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la banca del Frente de Todos en el Congreso?

Yo no soy amigo de Máximo, pero que en la Argentina alguien que piensa distinto renuncie, me parece honorable. La imagen de (Miguel Ángel) Pichetto es la más oscura de todas.

Yo estuve dos años con Menem y me fui, Pichetto aplaudió a todo Menem, Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y Macri. Yo con Néstor estuve cuatro años, pero vino Cristina y me fui.

La política es, cuando usted coincide, está, y cuando no, se va. No es quedarse para ver qué se lleva, no es una cantidad de empleados públicos.

El oportunismo se convierte en ideología, o la complicidad, si se quiere, ¿cómo puede haber apoyado todo Menem todo Kirchner y todo Macri? ¿Cuál es mi ideología? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿El oficialismo?

Este muchacho Máximo, si tiene diferencias y se corre, actúa como se hace en política en las sociedades normales