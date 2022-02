Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Humberto Tumini.

¿Porque libres del sur rechaza el entendimiento del gobierno con el FMI?

El acuerdo que acaba de hacer el Gobierno con el fondo es muy malo, en primer lugar, legítima una deuda que a simple vista es fraudulenta. Algunos directivos del fondo explicitaron que fue con objetivos políticos para buscar la reelección de Mauricio Macri por presiones del gobierno de los Estados Unidos en esa dirección.

Después en el propio informe que hace el resultado del préstamo, el fondo reconoce fuga de capitales, y hay un informe de gobierno nacional que explicita que ingresaron 44.500 billones de dólares y se fueron 45.000 millones de dólares.

Una parte se le pago a los fondos que habían entrado a hacer bicicleta financiera, lo reconoce Macri, y después otra parte que es lo que dice el fondo, no hubo cepo a la salida de capitales, entonces vendieron 17.000 millones de dólares del préstamo a demandas de privados, a muy pocos compradores, a grandes empresas, gente muy pudiente.

Es decir, una deuda absolutamente cuestionada que no se debía haber pagado, pero desde que asumió Alberto (Fernández) pagó por capital de intereses más de 7.000 millones de dólares. Es una deuda que se debería haber cuestionado desde el principio, para que se investigara y ver qué había sucedido, porque es muy lesiva para la Nación, son 45.000 millones de dólares que la Nación no pudo utilizar para nada, y que tenemos que pagar en un período de 10 años con el monitoreo del fondo monetario.

¿Qué cree que pasará con los subsidios a las tarifas, el precio del dólar o las jubilaciones?

La Argentina tiene una larguísima experiencia en acuerdos con el FMI, nos incorporamos con la dictadura de la Revolución Libertadora allá por 1956 con el gobierno de (Pedro Eugenio) Aramburu, hicimos hasta ahora 21 acuerdo con el fondo, absolutamente todos fueron lesivos para la Argentina, y varios de ellos, de 40 años a esta parte de terminaron en desastre, el que hizo (José Alfredo) Martínez de Hoz, el que posteriormente hizo (Domingo) Caballo con (Carlos) Menem y con De la Rúa, y el que hizo Macri, también el que hizo Raúl Alfonsín, todos terminaron muy mal para el país.

Ahora viene gobierno y dice que no va a tener consecuencias pero es una mentira, y cuando uno lee detenidamente no solo la historia argentina sino lo que compone el acuerdo o lo que se conoce, porque hay una parte que seguramente como sucede habitualmente no la hacen, conocer es muy lesivo.

Por ejemplo, este tema de las tarifas habrá que ver en qué termina, porque en realidad el fondo dice que tienen que bajar el subsidio a las tarifas, el Gobierno dijo que va a mantener el 20% pero al mismo tiempo ha acordado disminuir abrúptamente la emisión monetaria y el déficit fiscal, entonces ¿cómo va a hacer para no aumentar las tarifas con esos compromisos?

Es mucho más creíble lo que dice el fondo, habrá que esperar y ver, pero ya subieron la nafta, da indicios de que el tema de las tarifas las van a subir mucho más de lo que dicen, dañando por supuesto la economía familiar de este país que está en la lona.

¿Cómo analiza la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia la bancada del Frente de Todos? ¿Considera que fue una jugada política?

Fue una jugada política sin ninguna duda, evidentemente no lo ha motivado en lo esencial cuestiones personales, Cristina Kirchner sacó una carta y, entre comillas, hizo renunciar a sus funcionarios después de la derrota de las PASO, evidentemente la decisión de Máximo de renunciar, con posiciones loables respecto de lo del fondo, también encierra una maniobra política para tratar de contener un espacio que, en líneas generales está a la izquierda del gobierno, que viene cuestionando bastante, ya los cuestionó en el proceso electoral y ahora los viene cuestionando más todavía.

Después hasta dónde se va a poder enmarcar máximo en el Gobierno, y qué va a hacer, no está tan fácil, porque ellos son parte de este Gobierno y evidentemente la posición de Máximo ha sido de las minorías. Así que tiene un escenario complejo por delante. Pero ha sido una decisión política del kirchnerismo, yo creo que con el aval de Cristina, lo que pasa es que está mucho más comprometida para tomar ese tipo de posiciones, por lo menos por ahora.

Nosotros llamamos a una consulta popular, porque el Gobierno debería haber consultado, en una decisión que afecta por muchos años a la enorme mayoría de este país, porque nadie desconoce que un acuerdo hasta el 2034 como está establecido, de acá a 12 años con el FMI, va a afectar a la enorme mayoría.

El gobierno no ha consultado a la sociedad si está de acuerdo o no, entonces nosotros vamos a poner 10.000 urnas en todo el país, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y vamos a buscar que un millón de argentinos y argentinas se pronuncien críticamente sobre lo que ha hecho el Gobierno, que es lo que debería haber hecho Alberto Fernández, como hizo (Raúl) Alfonsín en su momento con el acuerdo con Chile, o sea, para acordar una cuestión que hacía al interés nacional, consultó a la ciudadanía, y como no pareciera que este gobierno vaya a consultar a la ciudadanía, vamos a consultar nosotros