Este sábado van a estar presentes en Plaza de Mayo para manifestar su descontento contra el acuerdo que realizó el gobierno con el FMI...

Sí, efectivamente. Un conjunto de organizaciones vamos a movilizarnos a Plaza de Mayo y a hacer un acto allí, porque no estamos de acuerdo con la negociación del gobierno con el Fondo y la intensión visible de pagarle una deuda que para nosotros es fraudulenta y que, en realidad, antes de pagarla habría que investigarla.

Esto porque, según dice el propio gobierno en un informe del Banco Central, los 44 mil millones de dólares que el Fondo prestó se fugaron al año siguiente de distintas maneras, algo que ratificó el propio Mauricio Macri diciendo que le pagaron a los bancos que se querían ir.

Esos bancos son los que vinieron a hacer bicicleta financiera, cuando Macri sacó los controles de Capital entraban dólares y compraban pesos, hacían bicicleta financiera y los agarró en el medio el zafarrancho financiero de Macri, les pusieron la plata del Fondo y se fueron.

Creo que hay que investigar la deuda y no pagarla, eso es lo que vamos a manifestar un conjunto de organizaciones muy amplio en la Plaza de Mayo este sábado.

También están pidiendo que el gobierno consulte a la ciudadanía antes de concretar el acuerdo...

Creemos que en una democracia es lo correcto, porque no es para una minoría. Las condiciones que pone el FMI son conocidas, la Argentina tiene 60 años de acuerdo con el FMI. Esto requiere que se frene la economía para juntar dólares y con eso pagar la deuda.

El freno de la economía por supuesto afecta a la enorme mayoría de la sociedad pero además promueve el traslado de ingresos, de los sectores de menos ingresos a los de más ingresos, que es lo que hace el neoliberalismo a través de recortes en el sistema previsional, en el salario público, nuevas legislaciones laborales como la de (Carlos) Menem.

Entonces, decisiones de semejante magnitud, lo correcto es que un gobierno como este que dice que escucha al pueblo, convoque a una consulta popular vinculante, a ver qué dice la sociedad. Y que explique bien qué piensa acordar, que no le mienta a la sociedad.

¿Cómo se enfrenta este acuerdo con el FMI si no es pagándolo?

Los medios de comunicación que responden al gobierno o sectores económicos concentrados lo presentan como una catástrofe.

En realidad no hace falta ir demasiado lejos. En 2001, el presidente transitorio Adolfo Rodríguez Saa decretó el default de la deuda externa, entre otras cosas con el propio FMI porque la Argentina no podía pagar, y no pagó más la deuda externa hasta finales de 2006.

Esa medida que tomó Rodríguez Saa, junto con el aumento de los precios de la soja, lo explica perfecto Alejandro Bercovich en una nota, fue lo que permitió la recuperación de la Argentina.

Porque ese dinero que se destinaba a pagar permanentemente esa deuda externa, que también era fraudulenta, como lo demostró el juez Jorge Ballestero allá en los años 90, significó la imposibilidad en la Argentina de crecer.

Porque ese capital en lugar de invertirse, generar producción, generar empleo y un círculo virtuoso se iba al pago de la deuda, entonces la Argentina venía de crisis en crisis.

Acá va a suceder lo mismo, van a hacer un acuerdo con el FMI, van a mantener una situación de crisis como la que tenemos actualmente en la economía, para pagarle al fondo y después le vamos a tener que renegociar la deuda porque no vamos a poder pagarla porque los países que no crecen no pueden pagar deuda.

Entonces hay que suspender ese pago, no aceptar las condiciones que le pone el Fondo a la Argentina, iniciar un proceso de recuperación y tener una economía sana.

Esos que dicen que se va a caer el mundo arriba nuestro son unos mentirosos, introducen miedo en la sociedad con el objetivo de que en definitiva hagamos la misma de siempre que hicimos prácticamente desde el año 55 hasta la fecha, que es pagar una deuda que no contrajimos nosotros, porque esa deuda la contrajo Macri.

Hay declaraciones de los propios funcionarios del Fondo diciendo que esa deuda fue para intentar la reelección de Macri. Cuando vieron que la reelección no iba a ser posible, se llevaron esa plata y ahora resulta que la tenemos que pagar nosotros.

Violentaron todas las normas del FMI, el estatuto no permite hacer nada de eso y sin embargo ahora nosotros tenemos que pagar con el hambre, la miseria y la desocupación de los argentinos esa deuda. Hay que resistir eso, la salida es otra para la Argentina