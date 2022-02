Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hilda "Chiche" Duhalde.

Hilda "Chiche" Duhalde.

-¿Cómo analiza la gestión de Alberto Fernández? ¿Cuáles cree que son los principales desafíos que debe afrontar su Gobierno?

Tiene muchos desafíos por delante que no están ligados, necesariamente, al acuerdo con el FMI y que podían haber sido ejecutados aún en pandemia. Me preocupa que el Presidente no entienda que hay cosas que se pueden hacer; el país está atravesando una situación muy compleja y él tiene que encarar algunas cuestiones.

Por ejemplo, tenemos que reducir de alguna manera el gasto y no se puede hacer por los sectores más débiles, que necesitan que los acompañemos. Hoy tenemos más de 20 ministerios que en esta etapa de crisis es conveniente reducirlos a los más importantes: Seguridad, Educación, Producción, Justicia, Relaciones Exteriores, Salud. Los demás pueden tener rango de secretarías o subsecretarías.

Los planes no solucionan el problema de la pobreza; necesitamos trabajo genuino. Y por eso hay que darle importancia a la producción y al trabajo; hay que sacarle el pie de encima a los que quieren producir, que hoy tienen un costo elevadísimo.

A veces tengo la sensación de que estamos como los niños, jugando a gobernar, y necesitamos seriedad en lo que hacemos.

-En una entrevista reciente usted dijo que nota al Gobierno desganado…

Lo noto, fundamentalmente, al Presidente que es el que tiene la obligación de conducirnos a todos. Fue elegido para eso. No importa cómo: si fue elegido por el dedo de Cristina Fernández, no importa. El aceptó y tiene que ocupar ese rol. Porque mientras Corriente se incendia él ataja penales en Mar de Ajó. Me da vergüenza.

Yo me acuerdo que cuando estábamos en la provincia los compañeros peronistas venían a pedirme apoyo al Ministerio de Desarrollo porque querían ser intendente o concejales. Y yo les decía que si para ser intendentes o concejales necesitaban esa ayuda que se dedicaran a otra cosa. En el medio está la gente y no tiene por qué sufrir los penares de los políticos.

Si yo pudiera hablar con el Presidente le diría: “Alberto no te equivoques en estas cosas, tenés dos años por delante, abocate a gobernar con mucha seriedad”.

-Chiche, ¿ha vuelto a tener diálogo personal con el Presidente?

No, pero me hubiera gustado decirle eso, no para descargar la angustia que me produce el ver las cosas que se pueden hacer y no se hacen, sino para ver si se modifica algo. Mi intención no es destruir a nadie. Mi intención es construir desde la palabra.