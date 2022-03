Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Bárbaro.

Julio Bárbaro

¿Qué análisis pudo hacer del discurso presidencial ayer ante la Asamblea Legislativa?

Yo creo que es una reiteración de una sociedad que no logra encontrar un destino común. La sensación para todos era amarga, dolorosa. Cada vez que tenemos que elegir el futuro, que definirlo, que delinearlo, terminamos confrontando entre nosotros. Los países que tienen dos rumbos, dos destinos, no tienen ninguno.

¿Dice esto por la decisión del bloque del Pro de levantarse de la sesión?

Toda la reunión, eso fue una expresión. A mí me dolió mucho que no haya habido una condena más dura a la invasión de Rusia. Hoy escribí sobre eso una nota en Infobae. Yo creo que hay cosas que no pueden dejarse en gris. Me parece que el discurso no es capaz de tomar elementos centrales para decir “bueno, hay que cosas que los argentinos tenemos que reformular”, y eso es un tema clave.

"La democracia que nos hunde es la que viene después de la dictadura"

Nos venimos hundiendo así hace 45 años. Los gorilas dicen 70 porque creen que el hundimiento del país es desde que se vota. La democracia que nos hunde es la que viene después de la dictadura, después de Martínez de Hoz, Cavallo, que generaron la deuda y las entidades bancarias.

La Argentina fue un país industrial hasta el ‘76. De ahí pasó a ser un país bancario. Los países bancarios tienen esta estructura triste que tenemos nosotros, que es el crecimiento de la miseria y la desocupación.

¿Cuáles son los temas que según Ud. no abordó el Presidente y debería haberlo hecho en el discurso?

La reforma de la ley de entidades financieras. Cosa que vivimos diciendo que la vamos a reformar. Yo tengo 80 años, a los 40 tenía crédito. Hoy a los 80 sé que los bancos no dan créditos. Y una pequeña empresa como la que puede tener uno sin crédito no existe. Digo esto por decir una de las tantas cosas que son de la Argentina ilógicas, que hacen crecer la miseria.

El Presidente en un tramo de su discurso señaló que no habrá tarifazos, negó una reforma previsional, una reforma laboral. ¿Usted cree que eso pueda ser posible?

Yo creo que puede ser posible. Lo malo es que desde esos posibles no hay salida, no hay destino. Los gorilas quieren una ley laboral que les permita echar, es absurdo. Ahora, que hay leyes laborales que tenemos que reformar no nos cabe duda. Los periodistas saben que tienen una ley perfecta pero que nunca los van a contratar como periodistas.

Yo viví el discurso de Perón. Y era un discurso compartido con la oposición. El de Alfonsín también lo viví porque volví a ser diputado. Y hay una cuestión que es clara. Los países a veces tienen grandes pintores, grandes escritores, grandes deportistas y grandes políticos.

"Hoy la Argentina no tiene políticos, un hombre que ustedes y yo podamos decir que en él depositamos la esperanza"

Hoy la Argentina no tiene políticos, un hombre que ustedes y yo podamos decir “en él depositamos la esperanza”. Insisto en repetir, cuando nuestros hijos o nuestros nietos se van del país se van por la debilidad del Gobierno pero también por la debilidad de la oposición.

¿Y en este sentido cómo califica la actitud del bloque del Pro de abandonar la sesión?

Triste, me pareció muy positivo que los radicales se quedaran. El Pro nunca terminó de asumir que la deuda del Fondo de Monetario de Macri fue una estafa a la Argentina. Discutir eso es discutir sobre una verdad demasiado objetiva. La deuda con el Fondo es una horrible decadencia que nos dejó Mauricio Macri.

Tampoco podemos estar repitiéndolo toda la vida porque en algún momento tenemos que encontrarnos con el otro por sobre los conflictos y los errores. También el peronismo tiene sus errores. Solo cuando hay madurez se asumen las culpas