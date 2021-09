Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado nacional Juan Carlos Giordano.

Juan Carlos Giordano.

-Diputado, ¿cómo evalúa el nuevo piso de Ganancias?

Cuando se votó la ley en el Congreso observamos que, en primer lugar, el salario no tiene que pagar Impuesto a las Ganancias; es más, en ese momento el proyecto de Sergio Massa no tenía previsto la suba del mínimo no imponible en relación a la inflación y nosotros ya alertábamos que ante cualquier aumento del salario esas personas iban a quedar comprendidas nuevamente.

Esta ley está hecha para que el gobierno diga que pone plata en el bolsillo de la gente, cuando la solución definitiva para ese millón de trabajadores es que directamente no pague el impuesto.

-¿Considera que las últimas medidas que tomó el Gobierno son de tinte electoralistas?

Sí, ciento por ciento. El aumento miserable del Salario Mínimo, Vital y Móvil está por debajo de la Canasta de Indigencia y es una barbaridad. La Canasta de Pobreza está llegando a 70 mil pesos, pero la canasta para una familia tipo está en 108 mil pesos. En el caso de las medidas de flexibilización contra la pandemia, ahora se deschavó con el no uso de barbijos en las calles. No puede decretar que la pandemia no sigue existiendo. Simula una mejor pose para el compromiso electoral de noviembre, pero le pagó 1900 millones de dólares al FMI, siguiendo el curso de un mayor ajuste.

-Por último, ¿cómo analiza la asunción de los nuevos ministros?

Cuentan con nuestro repudio. En el caso de Juan Manzur, además de ser un ex gobernador antiderechos, es un lobista de los grandes laboratorios, entre ellos el de Hugo Sigman. También tiene grandes lazos con el sionismo israelí, inclusive le ha hecho una compra de armas millonaria a una empresa de ese país para Tucumán.

Y en el caso de Aníbal Fernández es un viejo peronista involucrado como responsable político en los asesinatos de Maximiliano Kostekiy Darío Santillán; fue el que dijo que Julio López podía estar en la casa de su tía; y el que metió preso al “Pollo” Sobrero acusándolo de quemar trenes. Es una persona fracasada y repudiada en las urnas. Con esto el gobierno no va a enamorar al electorado.