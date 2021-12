Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Terrera.

Nicolás Terrera

¿Qué puntos abordaron en el encuentro con el diputado electo Florencio Randazzo?

Primero hicimos un balance de la elección, teniendo en cuenta que Vamos con Vos nace el 14 de julio de este año, 10 días después se presentan las listas, así que fue todo muy vertiginoso, y fuimos haciendo propio el camino.

Aprovechamos después de las elecciones generales, con la alegría de contar con Randazzo dentro del Congreso Nacional y también con la unión entre Graciela Camaño, (Alejandro) “Topo” Rodríguez en este bloque bonaerense que va a integrar también un interbloque con otros diputados de las provincias, puntualmente de Córdoba y Santa Fe, del socialismo.

En vistas a lo que va a venir se abordaron distintas cuestiones como el partido peronista y esta desbordante celeridad por parte del kirchnerismo de querer hacer cargo a un vecino hasta hace meses de la provincia de Santa Cruz, como presidente del PJ provincial.

A su vez, también otros temas como el empleo y la seguridad, ir avanzando ya en algunos temas que se van a proponer dentro de la Cámara, como es el proyecto de la boleta única, pienso que hay que dar un salto de valor en términos democráticos, lo vivimos nosotros con nuestras boletas como el robo, el ocultamiento, la superposición de boletas, cosas que no solo no resultan económicas sino que también son confusas para la ciudadanía.

¿Están conformes con los resultados del espacio en las elecciones? ¿O esperaban otros números?

La verdad que conformes por el hecho de que es un espacio nuevo, y que el objetivo primario no era la elección 2021 sino que lo planteamos pensando en 2023 y nos parece que la elección que hemos tenido, en base también a esta grieta que se siguió alimentando, y a nuestra propuesta ni K ni Cambiemos, de plantear algunos temas que quienes gobernaron y quienes gobiernan no han podido resolver.

Además del empleo y la seguridad, también la necesidad de empezar a plantear los no fundamentalismos, los extremos no conducen a nada y lo que ha hecho Vamos con Vos fue plantear un proyecto a futuro, por eso estamos muy contentos, motivados para lo que va a venir en un año muy particular, con muchos desafíos que va a plantear también la vida política dentro del Congreso Nacional.

En ese sentido, ¿qué considera que le puede aportar Florencio Randazzo al Congreso de la Nación?

Coherencia, trabajo, la posibilidad de haber gestionado y proponer cuestiones que ni Cambiemos ni el kirchnerismo se platean hablar, sino se vive en la coyuntura. Hoy el tema está en la deuda, la semana pasada estuvo con el tema de la seguridad, la agenda no la tiene que plantear el día a día sino con previsibilidad, sino siempre la frazada va a seguir continuando corta.

Como espacio lo que vamos a plantear también es la no agresividad, la no violencia, la no descalificación, tenemos que dar un salto cualitativo en términos de la vida democrática y política