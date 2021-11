Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Torres.

Marcelo Torres.

-Desde el 1 de noviembre se implementaron los beneficios del sistema SUBE en siete localidades del país, entre ellas, en la ciudad de Arrecifes.

Sí, desde el lunes se devolvió un derecho a muchas ciudades del país que tenían SUBE, pero no este descuento del 55 por ciento en el pasaje. En la provincia de Buenos Aires tenemos a Junín, Arrecifes y Coronel Rosales que adhirieron a este beneficio.

El descuento es para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, Potenciar Trabajo, veteranos de Malvinas y empleadas domésticas. Es un derecho que fue quitado por el gobierno anterior en el 2019 y que va a beneficiar, desde el 2022, a muchas ciudades a lo largo y ancho del país.

-¿Cómo deben inscribirse los usuarios para obtener los beneficios de la tarifa social?

Es muy simple. Obtienen su PIN en la página de Anses, después con esa clave van a la página de SUBE y la misma los va orientando sobre cómo pueden ser adjudicatarios de este derecho. En las redes sociales también están las indicaciones.

-¿Prevén sumar localidades a este beneficio?

Tenemos pensando abarcar a una población de 4.500.000 personas para el 2022. Estamos trabajando con las ciudades de Córdoba, Rosario, Santiago del Estero y Tucumán para tener SUBE antes de noviembre de ese año y que millones de personas se sumen a este sistema moderno, rápido y seguro de transporte federal.

-En este contexto, ¿cómo analiza la gestión del Ministerio de Transporte de la Nación?

Siempre decimos que es un Ministerio que nos pone de cara al siglo 21 con las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos en cuanto a la calidad del transporte. Hemos tenido la tremenda desgracia de perder a un hombre íntegro y desarrollador como Mario Meoni y la llegada de Alexis Guerrera le ha dado una mirada muy activa a esta cartera.

Veo a este Ministerio encaminado para todo lo que falta hacer, pero con mucha actividad, con muchos programas de trabajo. Se va a notar con el paso del tiempo el salto de calidad que estamos dando en el transporte público del país.

-¿Trabajan de forma mancomunada con las provincias y los municipios más allá de la bandera política?

Me animo a decirte que sí. Yo no estoy en un área que enlace eso, pero es imposible no hacerlo. La SUBE, por ejemplo, se desarrolló en la gestión de Meoni y de Guerrera en muchas ciudades que no son oficialistas. La mirada de la gestión tiene que ser integradora desde todo punto de vista.

-¿Qué análisis hace de estas dos últimas semanas de campaña del Frente de Todos rumbo a las elecciones del 14 de noviembre?

Hoy nos toca ser gobierno y hacer campaña y lo estamos haciendo con responsabilidad, entusiasmo y optimismo de dar vuelta la elección pasada. El pueblo no se merece volver para atrás. La fuerza política que ganó en las PASO ya gobernó cuatro años y dejó al país en una prepandemia con índices sociales arrasadores y una deuda externa que dificulta la autonomía.

Estamos dando la cara y hablando con los vecinos, con todos los que están sufriendo estas dos crisis: la prepandemia y la pandemia. Aquellos que generaron las peores condiciones sanitarias, sociales, económicas y productivas para encarar una pandemia son parte del problema y no de la solución.