¿Qué explicación encuentra a los dichos de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña?

Creo que es parte de la matriz de pensamiento del PRO, está en el ADN del PRO el desprecio a la educación pública, desestima a los sectores populares, tiene grandes prejuicios con los estudiantes que van a la escuela pública, y se entiende en este contexto, se llena la boca hablando de educación en clave electoral de marketing político, pero cuando están al frente de la gestión tienen este tipo de pensamiento y de accionar, de no ir a buscar a estos chicos que se tienen revincular.

Si la ministra piensa que esos chicos están perdidos, evidentemente no van a hacer nada desde el Estado para poder revincularlos, y es todo lo contrario nunca es tarde para que un niño, una niña, un joven, un adolescente o un adulto, pueda volver a estudia.

Tiene que haber un Estado presente, la convicción de que esos chicos tienen el derecho y que el Estado tiene que brindarles las oportunidades para que puedan volver a estudiar.

¿Considera que Acuña es como tituló un medio nacional “el rostro de la discriminación social”?

No me cabe duda que Acuña discrimina, y no solamente a los sectores populares o los chicos que van a la escuela pública, sino también a los docentes. Ya lo ha dicho, así que sí opino eso, porque ‘a confesión de partes, relevo de pruebas’, es lo que ha expresado la ministra en estos últimos días y el año pasado.

¿Cómo evalúa la gestión de la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en esta posibilidad de revincular a los chicos que han dejado la escuela por la pandemia?

La gestión de Agustina Vila en ese sentido ha tenido no solamente la preocupación, sino que se ha ocupado de implementar programas que permitan revincular a los chicos, y acompañarlos en sus trayectorias educativas.

Se nombraron más de 30.000 docentes en la provincia de Buenos Aires en diferentes programas y también se han cubierto más de 5.000 cargos para los equipos de orientación escolar, una política muy importante.

Hoy se está llevando adelante en esta nueva gestión de Alberto Sileoni que sin ninguna duda la gestión anterior de Agustina Vila le ha dejado una muy buena base en este sentido, y hoy se está trabajando en varios distritos de la provincia de Buenos Aires en vacaciones, los sábados y se venía trabajando a contraturno los sábados para poder acompañar a estos chicos.

O sea que, sí Agustina Ávila o Sileoni hubieran pensado que no se podía revincular a estos chicos, cómo piensa la ministra Acuña que ya es tarde, no se llevarían adelante los programas que se han implementado y que aún continúan.

Si un docente piensa que es tarde para un chico, un joven, un adolescente, no debería ser docente, y si un ministro de Educación piensa lo mismo, no debería ser ministro de educación