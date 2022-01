Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alberto Asseff.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alberto Asseff

¿Qué análisis hace del video que publicó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sobre la denominada “Mesa judicial vidalista”?

Creo que está claro que es un bulo, como dicen los españoles, una falsedad, un embuste que simplemente se origina en las ansias de venganza que tienen algunos sectores que fueron perseguidos por la justicia a raíz de sus delitos.

MIRÁ TAMBIÉN Pata Medina reafirmó que Macri y Vidal son responsables de la mesa judicial

Cuando uno comete delitos, que no son aislados sino que constituyen una asociación ilícita como la del Pata (Juan Pablo) Medina por ejemplo, consistente en chantajes sistemáticos a todas las constructoras de La Plata y la región, al punto de que los inversores y los sectores inmobiliarios huían de la inversión en La Plata, porque el sobrecosto que significaba el chantaje que practicaba la mafia del Pata Medina hacía imposible una ecuación de costo beneficio que permitiera un rendimiento lógico; no necesita armar una causa, lo que tiene que hacer es reunir las pruebas y denunciarlo, que es lo que se hizo.

Click to enlarge A fallback.

Esto no quiere decir que yo convalide expresiones de un ex ministro de Trabajo de Vidal como Marcelo Villegas, porque es un derrape, porque usted cuando tiene evidencias, hechos, no necesita ni siquiera un detective que investigue, basta con reunir las pruebas y presentarlas a la justicia que es lo que se hizo.

MIRÁ TAMBIÉN Ceriani: La campaña de vacunación fue y sigue siendo un éxito

Y yo soy además uno de los que ha denunciado al Pata Medina por mafioso, por asociación ilícita, por exacciones y comportamientos abusivos, una serie de delitos, y lamentablemente tenemos una Justicia que, en lugar de reconocer que un diputado de la Nación como representante del pueblo de acuerdo a la Constitución, que está legitimado para hacer denuncias, rechazó mi denuncia porque no tengo legitimación para obrar, es decir que considera que un diputado nacional no representa legítimamente al pueblo de la Provincia o de la Nación, lo cual es un absurdo, que demuestra situaciones desopilantes en nuestra sociedad y en el disfuncionamiento de nuestra Constitución.

Yo rechazo en síntesis que haya habido mesa judicial, que se haya armado una causa contra el Pata Medina, rechazo que el ex ministro Villegas se haya excedido en sus expresiones, aún en una reunión cerrada, porque uno tiene que ejercer con prudencia el cargo y aun hablando en privado tiene que hacerlo con mucha mesura, y sobre todo con mucho cuidado porque está ejerciendo un cargo público, y además rechazo categóricamente que el Pata Medina se quiera transformar de victimario en víctima.

Es una hipocresía lo que hace, rechazo que el Pata Medina pueda ser querellante, y si algún juez lo toma como tal, el juez merecería el juicio político, y yo personalmente me comprometo a que, si un juez lo toma como querellante al Pata Medina, cualquier causa que el hipócrita de Medina, el mafioso de Medina inicia, yo le voy a iniciar un pedido de juicio político al juez.

Desde Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires respaldaron la continuidad institucional de procurador Julio Conte Grand, ¿usted considera que el Frente de Todos está realizando un atropello institucional bajo la forma de juicio político?

El Frente de Todos no tolera que haya un procurador independiente, que no es sumiso y no es genuflexo al oficialismo. El doctor Julio Conte Grand es una persona idónea que ejerce, honorablemente y con toda responsabilidad, su alto cargo.

Nosotros rechazamos absolutamente el intento oficialista que viene ya desde hace varios años, de desestabilizar al procurador de la Provincia, y lo hace exclusivamente porque no es un sometido a los designios que el oficialismo tiene en la Justicia, esto es, promover aberraciones como la de liberar a 500 presos como se liberaron en marzo de 2020 a través del juez (Víctor) Violini que, siendo miembro de un tribunal colegiado, firmó él solo esa liberación.

Esos son los hechos que la procuración trata de evitar y que trata de promover el Frente de Todos para que la sociedad tenga en claro quién es quién en materia judicial