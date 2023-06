Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230616 Luis D'Elía

–En principio, me gustaría conocer qué propuestas le ofrece a la sociedad la alianza Principios y Valores, que encabeza como candidato a presidente Guillermo Moreno.

Bueno, el problema más grave que tiene la provincia es la seguridad, en particular en el conurbano bonaerense, y queremos volver a las directrices y al esquema de la reforma Arslanian. Lamentablemente y de manera irresponsable, Daniel Scioli terminó con la reforma Arslanian, una reforma que nos permitió depurar la estructura de la Bonaerense e ir a fondo a la hora de conducirla y controlarla por la sociedad civil. Nuestra primera propuesta es esa. Lamentablemente el conurbano va camino a ser Rosario. La situación es gravísima: hay una confluencia mafiosa entre la política (sobre todo la política municipal en varios lugares), la Bonaerense, el narco y sectores de la Justicia, sobre todo en la Justicia penal. Así que es imperioso volver a los cánones de la reforma Arslanian, recuperar el control de la Bonaerense y terminar con el narcotráfico en el conurbano. Lamentablemente, si sigue esta conducción política, terminamos siendo Rosario en poco tiempo más.

–Más allá de esta cuestión, que es tan delicada, como usted bien menciona, en términos económicos la situación no es para nada buena: la pobreza supera el 40%. ¿Qué propuestas tiene en esta área?

Mire, la fuerza de la economía popular es difícil de medir. No hay parámetros, no hay elementos que nos permitan medir la economía popular. En el peor momento que nos tocó vivir, allí en el 2001, teníamos 23% de desocupados y teníamos cero protección social, no había ni un solo plan social. Hoy no sucede eso. Tenemos, vía ANSES, 22 millones de protegidos. Y hoy hay una protección alta y una gran capacidad de trabajo en la economía informal. Es más, el narcotráfico se agrava por los excedentes de la economía informal, que van a consumir en esas bocas.

Después, la pandemia nos ha dejado secuelas difíciles de remontar, sobre todo la secuela educativa. Yo he sido viceministro de Educación en la gestión de Cafiero, vicepresidente del Consejo General de Educación de la Provincia, conozco el tema en profundidad y comparto la mirada de aquellos que dicen que la escuela no sólo debe educar e instruir, sino además contener y tratar de recuperar el capital humano en nuestros niños, en nuestros adolescentes; garantizar la mayor permanencia en la escuela posible con docentes que vuelvan a tener paritarias y atención salarial, como están requiriendo varios sectores hasta ahora.

–En las últimas horas ha equiparado las figuras de Daniel Scioli y de Sergio Massa con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ¿Por qué esta comparación? ¿Tienen puntos en común políticamente hablando?

Son iguales. Ahí en ese pelotón, o son socialdemócratas o son neoliberales conservadores; no hay ningún peronista. ¿En qué se diferencian a la hora de modernizar? Absolutamente en nada. Yo respeto mucho a Daniel Scioli, me parece un tipo correcto, pero haber terminado con la reforma Arslanian fue realmente una tontería política que nos ha hecho mucho daño.

–Usted siempre manifiesta que por Néstor Kirchner se jugaba la vida. ¿Por qué por Cristina Fernández de Kirchner no ha llegado hasta esa instancia? ¿Qué falló en la relación?

Mire, la política no es la novela de la tarde. Acá hubo 53 compañeros presos políticos, dos muertos en condición de presos, uno de preso domiciliario, que han sido Humberto Montero y Héctor Timerman. Tenemos a Milagro Sala siete años presa, a punto de que le amputen una pierna, en gravísima situación. Quien le habla: yo estuve 1003 días preso. Fue triste ver que cuando detenían a los compañeros Cristina Fernández dijera que no ponía la mano en el fuego por nadie. La verdad, es algo que nos dolió muchísimo a los 53 presos. Yo el otro día veía un video del general Perón, cómo trataba a los presos políticos del peronismo: con afecto, con respeto, con reconocimiento. Afecto, respeto y reconocimiento que nunca tuvimos en Cristina.