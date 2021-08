El expresidente Eduardo Duhalde brindó una entrevista exclusiva a este medio. Se refirió al escenario político de cara a las PASO, su misión política para el futuro, la foto de Olivos en plena pandemia, la corrupción y la problemática de la droga en menores. Escuchá la nota.

-¿Cómo analiza el escenario político de cara a las PASO de septiembre? ¿Cómo ve la disputa entre oficialismo y oposición?

Si no termina esta pelea insensata entre los distintos sectores de la política, la Argentina no tiene salida. Tenemos que trabajar y yo voy a trabajar para que en el 2023 haya un gran acuerdo, por lo menos por veinte años, cosa que los países que lo han hecho como es el caso de Chile han logrado progresar permanentemente y siempre dejando cosas pendientes, por supuesto, que piensan abordarlas ahora como es el tema de las desigualdades que es bravo.

-Este acuerdo que usted propone, ¿A quiénes incluiría?

A los que quieran incluirse. Yo nunca he hablado mal de ningún dirigente. Sí he criticado duramente las políticas. Pero, en estos casi 40 años, del ’83 hasta ahora, no me han escuchado hablar mal de una persona. De tres juicios, solo tres, los inicié yo y los he ganado. Tampoco me refiero a la gente a la cual tuve la necesidad de hacerles juicio porque se pasaron de la línea.

“Los que queremos la unidad de los argentinos tenemos que empezar por dar el ejemplo. No hay que pelearse”

Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no se peleó más. Formaron la Comunidad Económica Europea, después la Unión Europea y hoy los 27 países que componen la UE se ocupan del futuro. Nosotros estamos ubicados en el pasado, aún. Y el pasado es inmodificable. Ocurre que a la gente le gusta hablar cosas del pasado.

Estamos trabajando con distintos grupos. Ya hace 11 años que estamos trabajando creando políticas de Estado que después fracasaron pero esta vez vamos a tener éxito.

-¿Tiene aspiraciones políticas de cara al 2023?

Sí, pero no de ocupar cargos. Esa etapa se terminó para mí.

Mi misión presidencial la aclaré desde el primer día: Cumplir objetivos básicos que proponíamos todos (porque fue un gobierno de unidad, que proponíamos todos los partidos políticos) que era llamar a elecciones y luego de eso me fui.

Después vino la otra misión, la Latinoamericana. Cuatro meses después de dejar la presidencia, yo estaba en España, en el Consejo de la Universidad, una de las tareas que más me gustan. Y ahí llegó la otra misión: Construir la comunidad económica sudamericana. Igual que lo que hizo Europa.

“Ahora, mi última misión, es lograr -con todas las fuerzas políticas- un acuerdo de por lo menos 20 años”.

-¿Qué es lo que más le preocupa del país?

No se puede gobernar peleándose porque la corrupción se va convirtiendo en estructural.

Los elementos básicos de un gobierno son el orden, el control y respeto. Hoy nuestro país está descontrolado, desordenado y no hay seriedad para nada.

-¿Qué opinión le merece la foto de Olivos (Del cumpleaños de Fabiola Yañez, pareja del Presidente Fernández, en Julio del 2020 durante el confinamiento estricto)?

No quiero hablar de esas cosas. Yo no puedo entender que una dirigencia no se da cuenta de cargos.

Uno prende la televisión y ve casos de chicos drogados y nadie habla de eso. Es como si eso no existiera. Nadie habla de eso ni de chicos de 15 años que salen a matar