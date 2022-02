Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis Tiscornia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Tiscornia

¿Por qué motivo la CONADU Histórica rechazó el acuerdo del Gobierno con el FMI?

Centralmente porque se trata de legitimar una deuda que es claramente fraudulenta, además de impagable, recordemos que estamos hablando de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri de más de 44 mil millones de dólares, que el FMI la otorgó violando sus propios estatutos, con definiciones de sus funcionarios de la época que reconocieron que era una deuda que tenía exclusivamente el rol político de sostener al gobierno de Macri antes de las elecciones.

O sea que es una decisión política del fondo monetario de la cual se tiene que hacer cargo él, no tenemos que reconocerlo nosotros, el propio ex presidente Macri dijo que ese dinero era para ayudar a los bancos para que no se vayan.

Click to enlarge A fallback.

Es la deuda más grande de la historia del FMI y de la Argentina, entonces amerita un tratamiento especial, no es una deuda que así nomás se debe reconocer, y siempre, desde que se conoció lo de la deuda, nuestra federación en plenarios y congresos, plantea la posición de la necesidad de que se debe investigar la deuda y determinar claramente qué es lo que es legítimo e ilegítimo.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández en Beijing: la Argentina y China avanzan para iniciar la producción local de Sinopharm

Lo que es correcto, se tiene que pagar, y lo que no, se tiene que negar el pago, mientras tanto se tiene que suspender el pago. Sobre la base de esa posición la mesa ejecutiva de esta coyuntura dijo ‘no estamos de acuerdo, nos parece que es reconocer algo que debe ser investigado y que a su vez el propio FMI no está en condiciones de exigir’, salvo con la prepotencia imperial, que es otro tema.

Después el tema también es las condiciones de lo que se sabe, que son de nuevos padecimientos o sufrimientos para la gente, porque plantear que de acá al 2025 se va a llegar a déficit cero, implica un ajuste muy grande.

Ahí es donde nosotros decimos que más allá de lo que suceda con este acuerdo, lo que sí tenemos que hacer es rechazar cualquier ajuste sobre las mayorías sociales, sobre el pueblo, en nuestro caso somos uno de los contingentes más importantes de empleados estatales en volumen en cantidad, y no queremos que haya ajuste sobre la educación, la universidad y nuestros salarios, como sobre los derechos del conjunto de los trabajadores.

El gobierno dice que este es un acuerdo donde no va haber ajustes, y es difícil de creer, pero pase lo que pase con el acuerdo, que no haya ningún tipo de ajustes.

Tanto del oficialismo como de la oposición sostienen que las opciones serían llegar a un acuerdo o caer en default, ¿cuál cree que es la tercera vía para que ninguna de estas dos cosas sucedan?

Si uno suspende el pago objetivamente entra en default, el tema es que se hace del default a una cuestión como si fuera el infierno, y recordemos que la Argentina ya estuvo varias veces en default, es más, en la época de la presidencia de Néstor Kirchner, la suspensión del pago fue lo que permitió reactivar y salir de esa crisis del 2001, porque es disponer de todos los recursos para resolver los problemas del país, por lo tanto es una discusión donde todo es hipótesis.

Entendemos que la posición de Argentina, como la de muchos otros sectores, es de fortaleza en términos de lo justo, de plantear que es una deuda completamente fuera de lugar, fraudulenta, sobre esa base hay que discutir, y habrá que buscar las solidaridades o las cohesiones internas necesarias para confrontar.

Ahora desde ya si uno desde el inicio se plantea que eso no va a ser así, llega como llegó el gobierno, a una instancia dónde está casi acorralado, resolviendo esto un día antes del vencimiento en condiciones con las reservas muy bajas.

¿Entonces temen un ajuste en la educación universitaria a partir de este acuerdo?

Yo estoy asumiendo el rol de secretario general de la Federación y a la vez simpatizo con este Gobierno, ahora como secretario general tengo que decir que nosotros en estos dos años tuvimos una pérdida salarial en el poder adquisitivo de entre el 15 el 20%.

No es solamente la pérdida de Macri, y en eso no había acuerdo con el fondo, por lo cual estamos preocupados, porque fue en estos dos últimos años, nos preocupa qué va a pasar ahora cuando el fondo lo que pide justamente es reducción drástica del déficit fiscal, y nosotros somos empleados nacionales, somos presupuesto nacional.

Si el gobierno nos dice quédense tranquilos, suponemos que el dinero para pagar va a salir de los que se han beneficiado, los grupos concentrados de la economía, y ojalá sea así. Pero nuestra preocupación es que sin acuerdo con el fondo sin ese de compromiso de reducir el déficit fiscal, perdimos entre el 15 al 20% de salario