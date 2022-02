Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Valenzuela.

Diego Valenzuela

Este fin de semana, se reunieron en Mar del Plata jefes comunales del PRO y referentes territoriales, ¿qué acciones se trazaron de cara a este año?

Después de todo este tiempo de pandemia donde nos reunimos de manera virtual estuvo muy bueno poder tener un encuentro presencial como nos gusta, para debatir, para trabajar en conjunto como equipo, a los intendentes, con varias novedades.

Además de la reunión en sí misma que fue en Mar del Plata donde tuvimos una veintena de intendentes del PRO, incluida la intendenta de Vicente López, sumamos como novedad a dirigentes territoriales, porque pensamos que tiene que ser un foro no solo de intendentes sino del territorio, nos interesa la mirada de la persona que está en Tigre, que está en Villa Gesell o en San Pedro, personas que además pueden ser intendentes en el año 2023. Yo estoy convencido de que podemos llegar a sumar por los últimos resultados electorales unos 20 a 30 municipios.

Así que la idea fue hacer un foro de territorio, donde pusimos en valor diferentes miradas sobre lo que es el trabajo municipal, la relación con la Provincia, analizamos la situación económica que está realmente muy delicada y es prioritaria, y también nos dimos un espacio para la planificación del trabajo conjunto del foro durante todo el año.

¿En qué eje se basa ese trabajo conjunto del foro de intendentes?

Lo primero que nos une es fortalecer a nuestros municipios, mejorar la relación con la Provincia, tener los recursos que merecemos, hacer las obras, hoy tenemos el FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) y el Fondo de Seguridad para ejecutar, tenemos temas pendientes con la Provincia, muchos intendentes del interior hacen planteos sobre caminos rurales, intendentes del Conurbano hacemos planteos sobre otras cuestiones como pobreza, cultura del trabajo, infraestructura.

Así que es un espacio para poner en valor el trabajo de nuestros municipios, luego sintonizarlo con lo que es el foro radical, yo mismo estuve hace poco en Trenque Lauquen con Miguel Fernández, vamos a hacer foros en conjunto también, los del PRO con el radicalismo, peronistas también, yo estoy en contacto, ni hablar con Jaime Méndez y Manuel Passaglia, con vecinalistas.

Así que la primera idea es fortalecer el trabajo de nuestras intendencias, sumar al territorio a los llamados dirigentes territoriales o sin tierra, y también otro eje que hablamos mucho es sobre lo conceptual, los valores, cuál es el para qué de nuestro trabajo político en la provincia de Buenos Aires y la capacitación, la formación, porque también queremos ser un espacio que ayude a formarse a dirigentes que en el futuro puedan ser intendentes.

¿Pudieron analizar el principio de entendimiento con el FMI? ¿Usted qué opina?

En la primera parte del foro de Mar del Plata, donde nos recibió Guillermo Montenegro en un lugar hermoso frente al mar, lo que hicimos es un repaso de la situación económica del país, de la provincia, y el impacto de esta situación en los municipios.

De ahí es que surgió el tema de ver por un lado positivo que hay un acuerdo, un entendimiento, porque nos parece que el país no puede caer en default, porque necesitamos un horizonte de previsibilidad económica, pero a su vez a partir de una presentación que nos hizo Milagros Gismondi, que fue subsecretaría de Hacienda de la provincia de Buenos Aires con el equipo de Hernán Lacunza, vemos que, diferentes elementos u objetivos de lo que hasta ahora trascendió qué es el acuerdo con el fondo, porque todavía no hay una carta de intención, son contradictorios unos con otros.

Es decir, crecer, bajar la inflación, baja la emisión, bajar el déficit fiscal, son todas cuestiones difíciles de conseguir todas a la vez, entonces como vemos que hay una reducción del déficit fiscal de casi 2 puntos, lo que planteamos es que no pueden ser los municipios, y menos los de Juntos, los del PRO, la variable de ajuste para esa reducción del gasto.

No sea cosa que, por esa reducción del gasto, como está pasando con los subsidios al transporte en la Ciudad, que es un tema que se puede y se debe debatir pero a veces parece que fuera dirigido a la figura de un líder o referente opositor, no sea cosa que se haga menos obra o que haya menos apoyo a los municipios de Juntos y del PRO.

Así que lo que planeamos es una visión general positiva de tener un entendimiento con el fondo, y le reclamamos la provincia que los municipios no sean la variable de ajuste en cuanto lo que es la reducción del gasto.

¿Qué consideraciones merece el tema de los subsidios al transporte de pasajeros, que genera una nueva puja entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación?

Creo que es un tema a abordar de manera integral y seria, no de manera parcial y como una revancha política con el liderazgo que hoy ejerce el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sin dudas en todo el área de metropolitana de Buenos Aires hay subsidios que pone el estado nacional que hacen que los vecinos, los pasajeros del AMBA paguen menos el boleto, y esto es una diferencia o una injusticia con vecinos de la Argentina y de otras provincias o regiones, es una decisión nacional.

Ahora claramente este tema hay que abordarlo en su integralidad, porque también el área metropolitana y el Conurbano en particular, es muy discriminada en recursos. Nosotros como provincia, aportamos el 38% de los recursos y nos vuelve el 22.

Así que yo creo que es un buen momento para discutir el federalismo, pero no solo los subsidios sino también la cuestión de los recursos, de la coparticipación, del federalismo de verdad, buena parte del esfuerzo de los bonaerenses del Conurbano, cuando pagan IVA, cuando consumen, se termina yendo a un norte a veces improductivo, a veces feudal, donde se construyen aeropuertos, canchas de fútbol, circuitos de automovilismo, en parte con los recursos del Conurbano.

Entonces claramente el Conurbano es la zona más discriminada en recursos del país, porque aporta mucho y recibe poco en términos de lo que aporta. Me parece que el debate de los subsidios del transporte deben inscribirse en ese contexto, y si hay que nivelar subsidio del transporte, cosa que puede ser necesario, hay que hacerlo en un contexto más amplio de reconocer el aporte de los recursos que merece el Conurbano, y no como si fuera un misil dirigido a un distrito en particular como la Ciudad de Buenos Aires.

Así que en ese sentido como bonaerense, quizás esta discusión viene bien para hablar de los recursos que merecemos y no tenemos