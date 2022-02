Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Reynoso.

Diego Reynoso

¿Cómo ver la posibilidad de que el Gobierno pueda crear una Empresa Nacional de Alimentos?

En general esto ha despertado mucha polémica, por ser un sector más en donde el Estado argentino podría intervenir, como productor, como oferente, un sector en que no está, que solo se mantiene como regulador que es el tema del retail, los supermercados.

El hecho de que también quiera aparecer como un jugador, inmediatamente remite una discusión pública. La primera comparación que han hecho algunos medios, sobre todo los más opositores, fue PDVAL la empresa estatal de alimentos de Venezuela, pero también hay que decir que Uruguay, un país que nos gusta mirar más, también tiene una empresa que es Conaprole, que produce sobre todo lácteos, que nos gusta comprar mucho además, siempre que la gente va a Uruguay le encanta el dulce de leche, los quesos, también exporta mucho, por ejemplo si uno viaja a algunos países de Latinoamérica, va a ver productos de esa empresa nacional.

Entonces el tema no es solo ideológico, es decir chavismo, republicanismo uruguayo, hay que ponerlo en contexto de qué pasa en Argentina, que con un Estado que interviene, mal en muchos casos y en otros es necesario, no es que no tenga que estar, sino que tendría que estar pero de otra manera más eficiente, tratando de llevar el imperio de la ley por todo el territorio, es un estado argentino que es bastante lento y poco eficiente en algunas cosas, por lo que hacerse cargo de algo más debería ser discutido.

De todas formas no parecería ser que este es un proyecto sólido, ni siquiera un documento que esté en la mesa de alguna oficina pública dónde se estén planteando de qué manera y como implementarlo.

¿Cuál sería entonces la opción para controlar el aumento constante del precio de los alimentos?

Me parece que es un tema no tanto de que el Estado se ponga a producir, como el mismo caso de Venezuela donde el Estado es jugador y proveedor de muchos sectores y sin embargo la inflación es galopante.

Hay algunos asuntos de política macroeconómica que no están cerrando, que explican la inflación, hoy en particular, pero desde hace 80 años que Argentina no puede terminar de domesticar.

¿Qué consideración le merece el principio de entendimiento con el FMI?

Acá hay que poner un poco en contexto, el gobierno anterior dejo un endeudamiento con un plazo de vencimiento que le caía en general, en su buena parte, a este periodo de gobierno, sea cual fuere, si hubiese sido el gobierno de Cambiemos o el Frente de Todos, una serie de exigencias que tenían una fuerte condicionalidad al Gobierno que le tocara.

Obviamente apareció la pandemia, y eso también condicionó más los límites y los márgenes de maniobra del Gobierno en cuanto a los recursos que disponía, entonces visto en este contexto, primero hay que aclarar que hay un entendimiento, todavía no se firmó ningún acuerdo y no se votó en el Congreso, pero en principio si todo marcha dirigido hacia el acuerdo, me parece que dentro de las opciones reales que el Gobierno tenía, es la más responsable y la que menos daño le podría hacer a la sociedad Argentina.

¿Ve posible que en el Congreso se pueda llegar a aprobar este acuerdo, teniendo en cuenta la interna del Frente de Todos con la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque?

Hay que separar la interna política de la votación, en principio la oposición ya se definió que va a acompañar el acuerdo, en todo caso puede que haya algunos sectores de la oposición, quizás los más extremistas especulando políticamente, más que haciendo oposición para infringir un daño al gobierno, pero en general, la mayoría, sobre todo en el sector de la Unión Cívica Radical y algunos sectores más moderados del PRO, creo que no se van a desentender de este compromiso en el cual ellos tuvieron mucho que ver, porque aparte creo que también pagarían un costo político importante.

Creo que en parte la declaración que hicieron después de la última cumbre, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, de comprometerse a respaldar el acuerdo después que lo revisen, tiene que ver con una evaluación de los costos políticos de no hacerlo.

Ahora, desde el punto de vista del Gobierno, la lógica es diferente desde hace mucho tiempo, y varios sectores que intentan conciliar y que no han logrado una síntesis política, claramente se mantienen unidos.

Yo vengo teniendo una tesis, hace mucho tiempo que sostengo que la condición de unidad de la coalición es la unidad de la otra, en dónde ‘estamos todos juntos porque los otros están juntos, y si no nos ganan’, pero en cuanto los otros se separen de un lado y del otro, donde se disuelva o se rompa una coalición o la otra, hay muchos incentivos programáticos para romper, porque son muy heterogéneas desde el punto de vista ideológico programático, en muchos temas, económico, social, moral, medioambiental.

Así que dicho esto, esa tensión es muy clara, ahora esta renuncia de Máximo Kirchner y las declaraciones con las que fueron acompañadas, e parece que puede ser que sean un posicionamiento programático del kirchnerismo, que está un poquito más a la izquierda en general que el resto del peronismo republicano, el federal o el massismo, sobre todo en estos temas vinculados con el rol del Estado, el gasto y demás, o sea más intervencionista podría decir. Me parece que hay un posicionamiento claro.

La otra posibilidad es que es estratégico, no tanto por posicionamiento, que puede quedar bien, sino que la posibilidad de que haya, de cara al 2023, anticipando la posibilidad de que, con acuerdo o sin acuerdo la economía Argentina se vaya al demonio, tener una carta prospectiva importante, es decir, ‘nosotros anticipamos que con este acuerdo se iba a ir todo al demonio’, entonces es tener como una cierta de autoridad político programática de cara al ’23, para cimentar la posibilidad de tener una candidatura presidencial o un espacio político autónomo que compita en las elecciones