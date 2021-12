Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Diego Giuliano.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Giuliano

¿Cuáles son los principales ejes del operativo de seguridad vial presentado ayer en Tecnópolis?

La Argentina hoy se está moviendo a un ritmo muy intenso, ha crecido fuerte su despliegue económico y ha aumentado la movilidad de una manera muy fuerte.

MIRÁ TAMBIÉN Presentan mañana un informe sobre la situación represiva nacional

A esto, el ministerio de Transporte ha decidido asociarlo a un programa de seguridad vial y ayer el ministro (de transporte Alexis) Guerrera presentó junto a todo su gabinete, a todos los organismos descentralizados, la Agencia Nacional de Seguridad, la junta de Seguridad del Transporte, la CNTR, un programa que tiene que ver con seguridad vial en el verano 2022, para todas las modalidades del transporte.

Click to enlarge A fallback.

Incluye desde el modo aéreo hasta los micros de larga distancia, todo el sistema ferroviario y el sistema fluvial y marítimo de cruceros.

Para eso el ministerio agrega 950 agentes a la calle en los controles de seguridad vial, incorpora 440 móviles, desplegados en todo el país, con 100 en vigilancia de trenes, alcoholímetros, drones, y 76 bases operativas, vinculadas a acompañar con seguridad vial este movimiento que los y las argentinas pueden llevar adelante gracias a la situación epidemiológica que estamos viviendo, con muchísimo cuidado porque la pandemia no ha terminado.

¿Cuáles son las expectativas del ministerio de Transporte por la movilidad en este verano 2022?

Hicimos con el ministro Guerrero un análisis de los últimos fines de semana largos, la fuerte movilidad vinculada al Previaje, un programa muy exitoso que millones de argentinos están utilizando, con el programa de vacunación, y la reactivación económica, ha hecho que micros que estaban en los garaje guardados hasta hace muy poco, estén en la calle.

Hubo una multiplicación de los viajes aéreos, se esperan más de 200 mil turistas extranjeros, movimiento de cruceros y el programa ferroviario, como decía ayer el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el sistema ferroviario ha sido aceptado por muchísimos argentinos que incluso en la preventa ha llegado a miles de pasajes, primero porque tenemos trenes de larga distancia, hemos reactivado el sistema de trenes en la Argentina.

Lo hemos vinculado a los temas metropolitanos también ferroviarios. Esto ha generado una intensidad muy alta de utilización de estos servicios, por eso el planteo es que trabajemos en dos ejes fuertes.

Primero el uso del cinturón de seguridad, que si bien es una cuestión muy fuerte en el vehículo particular, no siempre esto suceden en la utilización de los micros, y sabemos que más del 50% de los accidentes fatales en los micros está asociado al no uso del cinturón de seguridad, con lo cual estamos en una campaña intensa para que eso suceda.

Desde la secretaría de Transporte hemos planteado un cronograma de utilización del cinturón de seguridad de tres puntos en los próximos micros que se habiliten.

Y el segundo eje es el alcohol cero, que si bien ya está en muchas provincias y municipios, a nivel nacional es un debate que todavía se está dando, y que es fundamental porque reduce enormemente la siniestrabilidad.

¿Hay un número estimativo de personas que van a movilizar por los distintos puntos de la Argentina a través del transporte nacional?

Estamos viendo un crecimiento exponencial de movimiento, y esto tiene su explicación, hay reactivación económica, un plan de vacunación muy exitoso y una sociedad que quiere volver a ver a sus amigos y familiares, tomarse unos días de descanso, hacer el viaje que en estos años no pudo.

Teniendo en cuenta el Previaje y el movimiento de los últimos fines de semana largos, estamos hablando de una temporada que se estima que va a ser una de las más importantes de los últimos años.

Esta temporada tiene que asociarse a una tarea y un compromiso que es la seguridad vial, por eso involucramos a los empresarios, los trabajadores y los usuarios del transporte, a las provincias y los municipios en un programa común asociado que ayer presentamos en Tecnópolis