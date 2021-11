Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Roberto Bacman, analista político.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Roberto Bacman.

-¿Tiene posibilidades el Frente de Todos de revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires?

Desde el punto de vista teórico sí, y digo desde el punto de vista teórico porque el resultado de las PASO en la provincia dejó al descubierto que 1.200.000 personas de origen peronista que fueron votantes del Frente de Todos en 2019 no fueron a las urnas en septiembre.

MIRÁ TAMBIÉN PO-Tendencia y otras organizaciones mantienen protesta en Desarrollo Social

Esto significa que no hubo una situación de voto castigo, como ha pasado en otros momentos en Argentina, donde el elector decide votar a otro partido para darle una lección a su candidato; por el contrario, la gente se quedó en sus casas.

Click to enlarge A fallback.

Que vayan a votar ahora es otro dilema. En Argentina las PASO se realizan muy cercanas a las elecciones generales y eso no da tiempo de generar alguna política particular. Desde el 2015 en adelante el que mejor aprovechó ese pasaje entre las primarias y las generales fue, primero Cambiemos, después Juntos por el Cambio y ahora Juntos.

Hoy las encuestas muestran un escenario bastante similar a lo que ocurrió en septiembre, tampoco hay grandes ganancias de otros partidos, pero queda ese 20 por ciento de segmento crítico, que es un segmento de muy difícil pronóstico. Es un electorado muy volátil, de muy difícil proyección.

-¿Las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno nacional pueden impactar en la posibilidad de revertir el resultado para el Frente de Todos?

Algún impacto deben tener, por algo no hubo crecimiento de Juntos, incluso la diferencia tiende a achicarse muy poquito. Son valores muy pequeños que no modifican la estructura; no tienen el impacto que pudieran haber tenido si hubieran sido parte de un proyecto a largo plazo.

Hay que tener en cuenta que es un electorado históricamente peronista, de muy bajo nivel socioeconómico, que tuvo muchas más dificultades para atravesar la pandemia y percibe que la ayuda que les dio el Estado no fue suficiente: no les alcanzó el IFE y no entienden demasiado el ATP, la ayuda que le que dieron a sus patrones.

Además, el gobierno creyó que se podía generar una mística con la salida de la pandemia, Argentina se convirtió en uno de los 20 países que mejor se pudo parar frente al coronavirus, pero eso tampoco alcanzó. La gente no lo vio como una épica sino como una obligación del Estado, era lo mínimo que se esperaba del peronismo.

Por eso mismo, creo que la economía tiene que tener algún tipo de impacto. Las encuestas siguen dando un alto nivel de indecisos y el segmento crítico es muy inestable