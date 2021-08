El presidente del Colegio de Veterinarios bonaerense, Osvaldo Rinaldi, rechazó la denuncia de la Red de Políticas Públicas, una organización no gubernamental que asegura que la institución se resiste a un plan de castración masiva en Ezeiza. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, aclaró que no están en contra de esta técnica quirúrgica, siempre y cuando, cumpla con los cuidados sanitarios correspondientes y sean gratuitas.

-Desde el Colegio niegan haber pedido el cierre del Departamento de Zoonosis de Ezeiza

En ningún momento lo pedimos. Esta es una postura histórica de personas dicen llamarse “proteccionistas” e infringen leyes. El Colegio no está en contra de las castraciones masivas y gratuitas, de acuerdo al decreto que firmó durante su presidencia Cristina Fernández de Kirchner.

Nosotros denunciamos que esas campañas las hacen en cualquier lugar, en casas de familia, en jardines de infantes, en clubes y sociedades de fomento, lugares no aptos para ejercer la medicina veterinaria. Es más, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires se infringe la Ley 10.526 que determina las condiciones edilicias para ejercer la medicina veterinaria. Ese ámbito tiene que estar bajo la supervisión técnica de un veterinario y estar habilitado en el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Insistimos que en este tipo de castraciones no se cumplen ninguna de estas premisas. Nosotros no podemos acceder a los registros de quién castra, que puede ser veterinario o no, porque no tenemos el allanamiento otorgado por la justicia. Por otro lado, en estos lugares no hay cuidados previos ni posteriores a la cirugía, por eso hablamos de maltrato animal.

Otra cosa muy grave es que todos los veterinarios que trabajamos en la provincia tenemos que abonar un servicio de residuos patológicos para que lo que sea descarte de cirugías vaya a una caja especial y luego a cremación. ¿Qué se hace con esos residuos en dichos lugares? Nadie sabe.

También nos preocupa el manejo de la ketamina, que es la droga que normalmente se usa en los operativos de castración, que está trazada a nivel nacional, es decir, que quien la compre tiene ser médico veterinario y estar registrado en su colegio, haber hecho el trámite en el SENASA y comprar un número determinado de frascos -cinco por mes- que quedan trazados a nombre de él. A medida que los va usando, los va dando de baja. Entonces, ¿de dónde viene la ketamina que usa esa gente? No se sabe.

-¿Han tenido contacto con esta red luego de la denuncia pública?

Bajo el nombre de distintas agrupaciones este modus operandi se repite en varios lugares. Hace años que venimos denunciándolas penalmente. Hay una denuncia radicada en La Plata y otra en La Matanza, porque hay organizaciones como “Love Animals” que en sus páginas informan cuándo y dónde van a castrar, hasta alquilan casas para hacer estos operativos.

Todo está denunciado y con cartas públicas a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al actual gobernador Axel Kicillof. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agrario también lo saben. La realidad es que es una cuestión política de no ir en contra de estos grupos porque tienen visibilidad, se te paran en la puerta de las municipalidades y no quieren tener conflictos.

Quiero dejar en claro que el Colegio nunca se opone a que se hagan las castraciones masivas y gratuitas, pero estas castraciones intentan ser masivas y no gratuitas, porque hay que pagar. Además, hay otro tema: estas organizaciones les ofrecen el servicio a las comunas a cambio de un monto de dinero. Es una organización montada donde, seguro, hay veterinarios. Aquellos que pudimos localizar fueron al Tribunal de Disciplina, pagaron multas y fueron suspendidos. El Colegio aplica las sanciones cuando tenemos los elementos de prueba