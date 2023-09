Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230908 Miguel Fernández

–¿Cómo se reestructura esta última etapa de la campaña?

La verdad que con un perfil de campaña parecido al de las PASO: con mucho camino territorial, con mucha recorrida, en contacto con la gente y sobre todo, ahora en esta etapa, probablemente con sectores de la comunidad ya más específicos. Docentes, médicos, productores, industriales, comerciantes, o sea, con grupos de interés más focalizados para ajustar más fino todas las propuestas de gobierno. Así que va a ser intensa en cuanto a la cantidad de recorridas y visitas y, por supuesto, tratando de llegar a todos los vecinos con nuestro mensaje.

MIRÁ TAMBIÉN Protección de Datos Personales: una oportunidad para impulsar el desarrollo

–Por ese motivo ha decidido tomarse licencia, a partir de finales de mes, en el municipio.

Sí, hice lo mismo en las PASO, un mes antes de las elecciones. Yo amo lo que hago acá en la intendencia, me cuesta dejar, pero bueno, tenemos mucha actividad, muchas obras que estamos cerrando. Obviamente, todos saben que no voy por un nuevo mandato como intendente, sino como vicegobernador. Quiero dejar todo entregado, las cosas en orden, así que estamos cerrando muchas obras que están en curso.

MIRÁ TAMBIÉN Melconian arrancó sus recorridas bonaerenses al compartir un acto con intendenta de Vicente López

Así que, bueno, pivoteando por el momento. En algunos momentos sí viajo, para hacer gestión, y aprovecho para hacer algunas cuestiones que tienen que ver con las reuniones de los equipos técnicos de JxC en la provincia. Pero ya el 27, de lleno en la campaña.

–¿Cómo es el trabajo con Néstor Grindetti y también con el resto de los jefes comunales del espacio? ¿Cómo se viene desarrollando en esta etapa?

Nosotros trabajamos en dos ejes con Néstor. Primero, obviamente, los dos estamos trabajando con los equipos técnicos para las propuestas de gobierno y los planes, pero eso tiene cierta autonomía. Después nos repartimos el territorio. A algunos lugares vamos juntos, pero fundamentalmente yo me dedico al interior. Ya hemos recorrido muchas ciudades en la etapa de las PASO; algunas las vamos a volver a recorrer, otras no. Pero la idea es llegar a la mayor cantidad de municipios posible. Y en algunos casos particulares, sobre todo en el interior, vamos a estar acompañados por Patricia Bullrich en grandes centros urbanos, entiendo que Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino. Así que vamos los tres, en algunos casos vamos los dos, y en otros casos vamos cada uno por nuestra cuenta.

–¿Y con qué reclamos se encuentran con frecuencia en los distintos distritos que recorren?

La gente es muy receptiva y, por supuesto, conversamos de lo cotidiano. No es que nos ven a nosotros y nos vienen con una lista de reclamos. Lo que nosotros ya conocemos como intendentes, que esa es la gran ventaja que tiene nuestro binomio. Nosotros como intendentes, Néstor en Lanús, yo en Trenque Lauquen, estamos todo el día atajando penales, estamos todo el día en contacto con los problemas de la gente. O sea que no voy a recibir nada nuevo en Lobería que yo no haya escuchado en Trenque Lauquen.

Hay matices, hay problemáticas muy puntuales en algunos pueblos particularmente, pero hay temas muy generales que también hay que abordar. Yo siempre pongo de ejemplo el tema de la salud pública, que en el interior es un enorme problema. Todo lo que son redes de derivación, alta complejidad, conseguir una cama para una cosa que es compleja y que no se puede resolver en la ciudad o en el pueblo, ese es un tema en el que nosotros estamos trabajando muy intensamente con los equipos técnicos, con una propuesta de regionalización diferente.

Hay un problema grave en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es el acceso al agua corriente, y el tema que nosotros vamos a plantear seguramente es seguir adelante con un viejo proyecto del año 2012: el Acueducto del Noroeste, que es un proyecto de gran envergadura que requiere financiamiento internacional. El gobernador tiene que ponerse al frente de eso, porque es un tema crítico. Lo mismo en el sur: Bahía Blanca tiene un enorme problema de agua potable también, sobre todo por enormes pérdidas que tienen en sus redes domiciliarias.

Por supuesto que el tema económico domina transversalmente. El tema de la carga impositiva y el tema de cómo los gobiernos locales tienen que atender las necesidades de sus vecinos. Por eso es que nosotros planteamos estos ejes que tienen que ver mucho con la autonomía municipal, con el tema de descentralización, pero no conceptos abstractos. Es que las cosas pasan en nuestros pueblos, pasan en nuestras ciudades, y necesitamos que las cosas lleguen rápido adonde vive la gente. Entonces hay que jugar más rápido, con menos intermediación, con menos burocracia, para que sea más ágil la gestión de gobierno.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Pensando en este contacto que tienen los intendentes con el gobernador, se reunió este jueves el Foro de Intendentes de JxC. Pidieron también un encuentro urgente con Axel Kicillof por las deudas y por el fondo para la suma fija. ¿Qué balance puede hacer este encuentro?

Por ahora, la cosa no avanzó demasiado. La mayoría de los municipios de JxC tiene serias dificultades para afrontar un bono, que es una decisión unilateral del ministro de Economía a nivel nacional. Un número muy importante de gobernadores la ha rechazado. Tengamos en cuenta que todos los intendentes tienen sus paritarias abiertas con sus sindicatos. Entonces, esto de que de afuera te vengan a imponer un bono, que obviamente la gente lo necesita, pero también necesitamos los recursos de los intendentes para hacerle frente...

Hasta ahora, al menos, la propuesta que ha hecho el gobernador es acompañar a los municipios con un préstamo a devolver en diciembre. Con lo cual, si los municipios no tienen plata en septiembre, ¿qué haría pensar que en diciembre la van a tener para devolverla? Y además, se les va a solapar esa ayuda que hay que devolver con el pago de sueldos de diciembre y aguinaldos. Y además, en muchísimos casos, con cambio de gobierno, de nuevos intendentes y probablemente nuevo gobernador.

Entonces digo: me parece que la solución de ayuda que se plantea no es tal, y que en todo caso habrá que buscar alternativas, porque, así como están las cosas, yo veo que el clima dentro de los intendentes de JxC no es el mejor.

–¿Van a solicitar, entonces, una reunión con Kicillof?

No, por supuesto. Porque además, te dan una “ayuda” y a la mayoría de los municipios les deben una enorme cantidad de cifra de plata: de IOMA, del IPS, de obras. Entonces te prestan por un lado y no te pagan la deuda. Primero, lo que debería hacer el gobierno provincial es ponerse a tiro con las deudas que tiene.

A eso hay que agregarle la otra tirantez que existe en este momento, que son los Torneos Juveniles Bonaerenses.

Hay una enorme cantidad de conflictos que tienen que ver con recursos económicos que escasean, y que hay que acordar con el gobernador de qué manera se pueden llevar adelante.

–Por último, Miguel, y en el ámbito nacional, ¿por qué los argentinos deberían depositar su voto de confianza en Patricia Bullrich?

Primero, porque tiene una propuesta coherente, una propuesta con los pies en la tierra, que no es mágica: no está proponiendo una solución fácil a los problemas que tiene la Argentina. La Argentina tiene problemas graves y sería muy de tinte populista proponer soluciones fáciles a problemas complejos. Acá lo que hace falta es tener un equipo muy sólido de gobierno. Obviamente, la incorporación de (Carlos) Melconian y todo su equipo como propuesta económica creo que ha impactado positivamente. Pero no alcanza solamente con la economía, porque hay que gestionar todo el Estado, y es un Estado que tiene muchísima diversidad de tareas por llevar adelante. Y es un equipo que está consolidado, que ha crecido, que ha aprendido de los errores, que ha tenido, durante estos cuatro años de estar como oposición, también, una oposición responsable.

Así que me parece que tenemos la mejor propuesta posible para un país que está, como te dije, complicado, y con muchísima territorialidad. Porque esto no es solamente tener buenos equipos, buenas ideas, sino después, por supuesto, llevarlo al gobierno: una gobernanza posible. Para eso necesitás legisladores, necesitás intendentes, necesitás gobernadores que le den consistencia a un plan de gobierno. No alcanza con el mejor plan ni con la mejor idea: hace falta llevarla adelante con equipos y con territorio, y creo que eso es lo que tiene JxC, como plus diferencial frente al gobierno, que hasta ahora no ha podido dar respuesta a los problemas que tiene la Argentina, y por supuesto, frente a otras alternativas que se presentan al electorado, que son disruptivas, pero que no tienen mucha consistencia al momento de plantearse cómo llevarlas adelante y con qué territorialidad, con qué gobernanza posible. Así que creo que nuestra oferta es la más conveniente, la más racional para las próximas elecciones.

–Ayer, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en una entrevista, dijo que a los radicales “les cuesta una muela” prácticamente aceptar a Patricia Bullrich como candidata a presidente del espacio.

Habría que preguntarles a los peronistas cuántas veces van al dentista por tener a Massa de candidato.