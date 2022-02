Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Claudio Lozano.

Claudio Lozano

Usted es una de las voces más críticas del acuerdo con el fondo monetario, ¿por qué sostiene que se trata de un default diferido este entendimiento?

Primero quiero dejar en claro que mis palabras tienen que ver, no con mi papel como director del Banco Nación, sino como presidente de Unidad Popular que es una de las fuerzas que integran el Frente de Todos.

Segundo, en realidad creo que hay un espectro importante de voces críticas que forman parte del frente, el propio hasta hace poco presidente del bloque Máximo Kirchner, la realidad de otros espacios como el que se llama Soberanos, el frente Patria Grande, el partido del Trabajo y el Pueblo, el sector de Leopoldo Moreau, por mencionar algunos que, con claridad, han manifestado pensamientos críticos respecto a esto.

Nosotros entendemos que es un default diferido simplemente porque lo que está pasando aquí es lo que nos están proponiendo de una deuda absolutamente ilegal, inconstitucional y de nulidad absoluta, una deuda absolutamente cuestionable porque no ha cumplido con ninguno de los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales para endeudar al Estado argentino.

Que ahora el fondo nos preste dinero durante 2 años y medio para ir pagando los vencimientos de esa deuda ilegal, de manera tal que aparezca una nueva deuda exactamente igual e incluso superior, porque tendría incorporado los intereses que deberíamos afrontar luego de los dos años y medio, entonces no es que estamos resolviendo el problema, nos están haciendo blanquear un acto absolutamente ilegal, inconstitucional y absolutamente irregular desde la perspectiva del fondo, para dejarnos una deuda que en todo caso sumamos como válida y que pese sobre la cabeza de todos nosotros.

Este es el primer gran problema, y de la mano de esto vienen un conjunto de condicionamientos de carácter fiscal y monetario, vinculados al tema del manejo del tipo de cambio de la tasa de interés, que no hacen otra cosa que complejizar, que limitar la capacidad y la autonomía de la política económica de la Argentina, para poder sostener nuestro proceso de recuperación de la actividad y mejorar las condiciones de distribución del ingreso.

Centralmente donde más impacta lo que se está planteando como condiciones, es concretamente en la dificultad para que el Estado pueda, vía herramientas fiscales, poder intervenir en los niveles de desigualdad que hoy existen en la Argentina, y poder intervenir para reducir significativamente los niveles de hambre y de pobreza que nuestro país tiene, amén de que nos implica sesiones de soberanía realmente muy importantes.

Están previstas unas 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio, revisiones vinculantes de los desembolsos que el fondo tiene que hacer, la verdad es como un corset o una mochila de plomo que se le pone a un gobierno que además tiene que recomponer su vínculo político con la sociedad.

El pacto electoral del Frente de Todos es un pacto para recuperar las condiciones de vida de la población, esto no se logró y por eso realmente la elección de medio término no fue buena, y para lograrlo se necesita tener herramientas para hacerlo, y esto las limita en mucha mayor medida de lo que hasta este momento teníamos.

¿Porque cree que el gobierno nacional desistió de denunciar ante los foros judiciales a nivel mundial estas irregularidades de la deuda tomada por el macrismo?

Lamentablemente creo que el gobierno tomo un camino equivocado. Nosotros desde el vamos planteamos lo que había que hacer para acumular políticamente fuerza en la negociación de un tema tan relevante como era este crédito, que no es un crédito más, es un crédito de carácter geopolítico del fondo, fue instrumentado por los Estados Unidos y obligado a violar prácticamente todo su reglamento, para imponerle a la Argentina un crédito que le condiciona el futuro.

Y obviamente eso está puesto en el marco del conflicto chino norteamericano a nivel mundial, y de los vínculos que ciertamente tiene tanto reales como potenciales la Argentina con China en materia económica, tecnológica, financiera y demás.

Creo que eso está por detrás, que no sé valoro adecuadamente la dimensión que tenía esto, y que obligaba a una estrategia política mucho más potente, que este crédito merece una discusión política no financiera no es un stand by tradicional del FMI, y en ese sentido la propuesta nuestra era suspender pagos e investigar el endeudamiento para poder llegar a plantear la nulidad de esta deuda a nivel local, y a discutir desde la nulidad de la deuda para la Argentina las irregularidades del fondo en el marco de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional de la Haya en el marco de los distintos fueros políticos y judiciales existentes a escala internacional, para poder modificar la situación y lograr un tratamiento diferente a los tratamientos históricos que el fondo suele dar, que por supuesto no resuelven y todos sabemos que terminan complicando las cosas.

Realmente el Gobierno eligió un camino, desde nuestro punto de vista, que en lugar de permitirle mejorar sus condiciones de negociación, las empeoró, porque de hecho durante todo el 2021 el Gobierno terminó aplicando un ajuste fiscal que se venía discutiendo con el fondo como parte del acuerdo, que el acuerdo no existía en ese ajuste fiscal, dio como resultado una derrota electoral muy significativa, y además el modo en que el Gobierno manejó los niveles de reserva del Banco Central, los dólares quién ingresaron a la Argentina durante dos años fue un modo que realmente no permitió preservar los dólares para poder tener fortaleza en la discusión.

Nosotros llegamos a este supuesto entendimiento absolutamente apretados por una derrota política y sin un dólar de reserva para afrontar los vencimientos del primer trimestre del año, o sea llegamos debilitados en lugar de fortalecidos, la estrategia no fue correcta, merecía y merece ser revisada.

También hay que tener en claro que hasta acá esto se parece más a haber anunciado un entendimiento, porque el acuerdo se sigue discutiendo, así que en este sentido hay espacio todavía para que tanto a través de la acción política, de la movilización social y del debate, el parlamento pueda modificar o incluso el propio Ejecutivo, en el proceso de negociación que sigue llevando, pueda levantar alguna de las condicionalidades que este acuerdo pone y que no son de lo mejor.

Como referente un espacio político dentro de esta coalición de Gobierno, ¿intentará fomentar dentro del oficialismo un debate interno para cambiar el rumbo de las negociaciones?

De hecho, en función de eso es que hemos fijado posición tanto antes como ahora, y por supuesto estamos en conversación con los distintos sectores que se han manifestado también en una dirección crítica, para ver de qué manera podemos tener mejor resultado en todo esto, así que en ese sentido estamos trabajando y vamos a tratar de aprovechar todo este tiempo para tener una mejor solución a un problema que está planteado con suma complejidad.

Y vuelvo a insistir, creo que es muy grave el tema de validar una deuda absolutamente ilegal y nula, hay cuatro organismos del Estado nacional, el Banco Central, la Oficina de Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, que han emitido documentos y presentaciones judiciales identificando el carácter de inconstitucionalidad, el planteo de nulidad, el cúmulo de ilícitos, la malversación de fondos.

La verdad es que todo eso está así, esos informes existen, están presentados ante la Justicia, claramente desconocer todo esto no nos parece un camino razonable.

¿Qué opina de la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados de la Nación?

Me pareció saludable, que su decisión le abría el espacio a algo que, independientemente del punto particular de cómo se resuelve en la coyuntura el tema del acuerdo, claramente hay un pacto electoral que el frente firmó con quiénes no votaron, que tiene que ver con el compromiso con reparar o mejorar las condiciones de vida, con ponerle un nunca más al neoliberalismo, y con abrir una estrategia de desarrollo diferente.

Y el acuerdo con el fondo le pone ruido a todas estas cosas, y obliga a un debate sobre la identidad de la coalición. Yo creo que Máximo, con la decisión que tomó, habilitó ese debate, le dio mayor volumen, me parece que esto es absolutamente productivo porque vuelvo a decir, el debate de la deuda no se termina acá, lo que hay es un default diferido, en donde nosotros dentro de dos años y medio comenzamos a discutir cómo pagamos la misma deuda que hoy tenemos, acrecentada, pero legitimada por el Congreso Nacional.

O sea que acá no hay una solución, no se han despejado los vencimientos de deuda de la Argentina, no se puede esperar ningún shock de confianza a partir de esto, y lo que hay en todo caso, es la certeza que tiene todo el mundo de que en tres años la Argentina está discutiendo la deuda otra vez