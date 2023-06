Mirá la primera parte de la entrevista con Hilda González de Duhalde, ex primera dama, exsenadora e importante referente del Partido Justicialista (PJ):

–En principio me gustaría poder analizar con usted, una de las máximas referentes del PJ, la dinámica política del país, camino a las elecciones, en un contexto delicado. No podemos obviar que, aparentemente, la inflación del mes de mayo rondaría los nueve puntos. ¿Qué balance, qué análisis puede hacer de la actualidad política y económica de la Argentina?

Sí, a mí me parece que generalmente los analistas se detienen en un número, y los números son fríos para mirar la realidad. Yo escucho a todos los que analizan desde los medios, y entonces te hablan de un nueve, que en los chicos puede ser un diez, y son verdaderamente números fríos que no reflejan la realidad que vive la gente. El mayor problema que está sufriendo la sociedad en su conjunto es el aumento del costo de los alimentos, que yo creo que se podría encontrar una salida para los sectores más pobres. Me retrotraigo a mi infancia: no existían las marcas, las cosas se vendían sueltas. Yo era hija de almacenero, y como hija de almacenero (también de colectivero, pero en la etapa en que era almacenero), a mí me tocaba envolver las cosas que pedía la gente. Se solía hacer en un papel blanco, y a mí me tocaba hacer el paquetito. No existía la marca: el azúcar de tal marca, la yerba de tal marca. Era la yerba, era el azúcar, y venían en cajones. La gente no se preocupaba por saber si era mejor o peor la marca tal o tal.

Hoy se podría abaratar a la mitad el costo si los productos se vendiesen sueltos. Y eso son decisiones políticas. En los supermercados podrían existir las marcas para los que quieren las marcas, y a la vez existir los productos a granel o por peso para los que quieren, a lo mejor, medio kilo de azúcar, o un cuarto de azúcar, o yerba, o arroz. No te hablo de mil productos, te hablo de veinte productos básicos, que son los que la gente consume: el arroz, la yerba, el azúcar, la harina. Los veinte productos básicos secos. Podríamos pensar en abaratarlos, y eso sería de buena leche. A mí me ha tocado ir a lugares donde se hace eso, productos con marca y sin marca, y he visto a la gente ir y servirse un vaso de leche de los expendedores de leche.

Es el gran problema que está sufriendo la gente, el costo de los alimentos. Y otro tema de gran preocupación de la gente es la inseguridad. La inseguridad nos alcanza a todos por igual. Y ahora está apareciendo un problema muy serio para los sectores muy humildes (también para los sectores medios), que es la salud, el acceso a la salud. Yo hoy tuve que ir a hacerme análisis. Tengo una prepaga que creo que es buena. Pago el sector de esa prepaga que creo que es bueno. Y cada vez me cubre menos. Yo puedo pagarlo. Por mi edad no puedo ya elegir muchas posibilidades. Pero, digo, vienen a mi casa personas que me tocan el timbre, que han ido, por ejemplo, al hospital Gandulfo, de Lomas, porque necesitan un cambio de cadera. Y le dicen: dos años. ¿Cómo se le puede decir a una persona de ochenta años que tiene que esperar dos años? O lo vemos en el Hospital de Niños de La Plata, que ya los médicos se van yendo porque no pueden atender. O sea, estamos teniendo problemas concretos, concretitos. Pero hablamos de números. Y me parece que debemos dejar de hablar de números. E ir a hablar de lo concreto que le está pasando a la gente. Y entonces nos vamos a poder entender mejor.

–En base a este análisis tan crudo que usted hace de la realidad, ¿es necesario un acuerdo multisectorial, gane quien gane las elecciones?

Esto es lo que yo vengo pregonando desde hace mucho tiempo. Porque gane quien gane, no importa quién, no va a poder gobernar. Y no lo quieren entender. No solamente porque necesitan mayorías parlamentarias para poder imponer su forma de gobierno, sino por una cuestión moral y ética. El que quiera gobernar se supone que quiere gobernar para hacer las cosas bien. Se supone que quiere un proyecto saludable para el país. Si lo quiere aplicar, tiene que pensar que los otros, los que perdieron, también quieren un proyecto saludable para el país. Entonces ¿por qué no convocarlos? Pero convocarlos antes de la elección. Y decirles: “¿Por qué no pensamos seis o siete políticas públicas? Que, gane quien gane, tengamos un compromiso ético escrito, de que éste va a ser el camino de salida.”

Puede haber pequeñas diferencias, pero ¿quién no va a estar de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo: ¿quién no va a estar de acuerdo en que la educación sea mucho mejor de lo que es hoy? Planifiquémosla a diez años. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que la salud, la salud pública fundamentalmente, sea de mejor calidad? En temas políticos, ¿quién no va a estar de acuerdo en que no podemos seguir teniendo elecciones cada dos años? No podemos. Es el único país de Sudamérica que tiene elecciones cada dos años. Todos los demás tienen cada cinco o cada cuatro. Nosotros tenemos cada dos. Eso entorpece la acción, la gestión. Cada dos años, un año trabajamos y al otro año estamos pensando en la elección.

Entonces, hay temas que son tan de sentido común, que tienen que hacer que nos pongamos de acuerdo. Pero lo tenemos que planificar ahora, porque entonces yo tengo derecho a pensar que no van con las mejores intenciones. Porque nadie sabe todo. Nadie es tan experto y tiene tanta capacidad como para resolver los problemas de Argentina solo, con su equipo. Y por otro lado, si no tiene mayorías parlamentarias, como acabo de decir, va a tener piedras en el zapato permanentemente.

Y se da una cosa que hay que evitar: que los gobiernos sean oscuros. ¿Por qué yo los llamo gobiernos oscuros? Porque si a vos te tocara gobernar y le das los controles de ese gobierno a la oposición, estás transparentando la acción. Y eso le da al que gobierna una tranquilidad enorme, porque sabe que lo están controlando, entonces se siente liberado, no está ocultando nada. Imaginemos las reuniones de gabinete. Si se invita a la oposición: “Participen, escuchen de qué estamos hablando”, si le dan ministerios a la oposición, entonces la cosa cambiaría en la Argentina. Pero eso hay que hacerlo ahora, antes de octubre. Porque si no, nadie va a poder gobernar.

–Bueno, Alberto Fernández lo intentó. De hecho, usted también participó de encuentros entre diferentes sectores, al inicio de su presidencia. ¿Qué pasó con después, Chiche, que esto no se pudo sostener en el tiempo?

Pero lo hizo con un solo tema. Lo hizo con la Mesa del Hambre. Y no es hablar de un tema. En principio, esa mesa del Hambre fue convocada para un tema tan específico... Vos podés invitar a participar de todos los sectores del quehacer nacional, pero que entiendan de qué estamos hablando. Médicos, nutricionistas, ingenieros en alimentos, gente que entienda de todo el arco político. Ahora, él a esa mesa invitó a Tinelli. ¿Qué tiene que ver Tinelli? No, hagamos las cosas en serio. Por eso esa mesa fracasó, porque era para la... yo dije en aquel momento la gilada. Era para la foto. Eso no sirve. Tiene que ser amplio en cuanto a que todas las ideologías estén representadas, pero pongamos gente que sepa de qué estamos hablando.

–Usted siempre es muy crítica con el gobierno, quizás con el kirchnerismo en particular. Usted manifestó que el kirchnerismo no da la cara ante los problemas de la gente; los ha calificado como “cagones”. ¿Por qué motivo en particular?

Sí, porque cuando ha habido problemas muy serios desde que ellos gobiernan, no han dado la cara. No la han dado en lo que pasó en Once con el problema del ferrocarril, no la han dado en el caso de Cromañón. Pasan cosas así, muy serias, en las que los que gobiernan pueden tener responsabilidad directa o no, porque son cosas que suceden y por ahí la responsabilidad es más del intendente del lugar o más de los empresarios del lugar. Pero de alguna manera el que gobierna tiene una responsabilidad. No directa, pero tiene que decir: “Yo soy parte”. Tiene que hablar, tiene que poner la cara.

Lo dije cuando pasó esto con el chofer de ómnibus que mataron, y no se les ocurría otra cosa que echarle la culpa a Larreta y salir Bernie, con esa cosa que tiene de Rambo y Schwarzenegger juntos, y le llenaron la cara de dedos. Y yo digo: no hay que hacer esas cosas. Hay que asumir. Primero, solidarizarse con la familia: el gobernador tiene que ir a la casa y bancarse. Te tenés que bancar todo lo que te dicen, porque la gente tiene razón. La gente, cuando se queja, de cualquier sector, como nos pasó en el 2001 y 2002, la gente tenía razón, todos los enojos eran razonables. ¿Se pueden solucionar? Seguramente no todos, algunos sí. Pero vos te tenés que poner del lado de la gente, porque tienes razón. Entonces, empezar a culpar a otros y sacarte el problema de encima está mal. Primero hacete cargo, y después decís: “puedo solucionarlo”, “no puedo solucionarlo”, “tengo tal inconveniente”, pero hacete cargo.

–por último, y pensando ya en los comicios venideros, ¿cuál será su futuro político? ¿Tiene alguna definición en carpeta?

Yo estoy muy grande. Por supuesto que mi deseo de participar se basa en que hay pocos temas que yo conozco a fondo y en los que puedo colaborar. Y es mentira que el que gobierna sabe de todo. Por ahí, si es abogado, sabe un poquito de leyes; si es médico, sabe un poco de medicina; si es ingeniero, por ahí sabe un poco de su tema. Pero en general, el que llega al poder lo que tiene que tener es sentido común. Y decir: “me voy a rodear, no importa cómo piense, me voy a rodear de los mejores. Y voy a tratar de armar un gabinete de gente honesta, de gente que sepa, y que me abra la cabeza en algunos temas que yo puedo no conocer, pero que estoy dispuesto a escuchar”.

Me reconozco una sola expertise, que tiene que ver con los temas sociales y la articulación de políticas sociales. Porque las políticas sociales tienen que trabajarse articulando educación, salud, desarrollo humano y trabajo. No se pueden trabajar separadamente, porque la gente humilde está atravesada por todas estas problemáticas. Te podría incluir seguridad, pero es tan complejo que yo no me atrevo ni siquiera a opinar de cómo se soluciona el tema de la inseguridad.

Pero, bueno, por supuesto que me gustaría colaborar. No sé. Faltan pocos días, pero también faltan muchos. Nadie sabe en qué andan los que tienen que decidir quiénes van a ser candidatos. Los ves a todos trabajando, pero nadie dice nada. Faltan pocos días, hay que tomar definiciones. Las tomarán, no las tomarán. Yo lo único que intento que comprendan es que si no se hace lo que te digo, juntarse para ponerse de acuerdo y hacer un gobierno, por lo menos, en el que el primero, el segundo, el tercero, puedan tener participación en la gestión, no va a haber salida para nadie en los próximos cuatro años.

–Pero, Chiche, en lo personal, ¿ha recibido algún tipo de propuesta?

Tengo conversaciones con varios. Pero ¿sabés qué?, yo no quiero borrar con el codo lo que escribo con la mano o digo con esta lengüita. No quiero contradecirme. Entonces miro, observo y digo: no se trata de ir porque sí, porque quiero un cargo. La vida me ha dado todo. Si yo participo, no quiero ir con gente que acompañe a un candidato al que yo no quiero ver en un escenario.

–¿Cuáles son sus límites, Chiche?

Que sean gente honesta. Que sean gente que vaya de verdad a jugarse por el país. El país está necesitando terminar con un flagelo cada vez más grave, que es la corrupción, que es como el manto que cubre todo lo que hagamos.