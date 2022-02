Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Camilo Etchevarren.

Si bien usted se aboca a la gestión municipal, tiene la cabeza puesta en 2023 y volvió a manifestar sus intenciones de ser gobernador bonaerense, ¿es necesario un mandatario del interior provincial?

Sabemos que es algo muy difícil, pero que tenemos la capacidad y la gestión, llevamos cuatro mandatos en Dolores, hemos transformado la ciudad y estamos convencidos de que lo mismo se puede hacer en la provincia. Sentimos que el interior de la provincia hace mucho tiempo quedó olvidado, y que toda la realidad de la política de la provincia es como que fuese solamente el Conurbano.

Apuntamos al renacimiento de la provincia de la mano de la producción, de atraer inversiones, de generar valor agregado, de aumentar las exportaciones, de apuntar al turismo, la verdad es que vemos de la mano de la producción y del trabajo, de esos sectores, que podemos transformar la provincia como lo hicimos en la Municipalidad de Dolores, convencido de que se instala este tema que es lo mejor que nos puede pasar, la división de la provincia, pero también manifestar que la división que nosotros contemplamos es de acuerdo a las producciones, a la zona productiva.

Dolores comprende la Cuenca deprimida del Salado, 33 municipios donde la actividad principal es la ganadería; si hablamos de Junín y Pergamino, la agricultura; si hablamos en Mar del Plata, puerto, pesca, turismo; si hablamos de Tandil, minería.

La idea es pensar una provincia de acuerdo a las producciones, para armar programas de desarrollo regionales, y realmente que el Banco Provincia y toda la actividad política esté centrada en aumentar la producción.

Esto por un lado, nuestra idea, y lo he conversado con intendentes y ex intendentes, es armar un gabinete de intendentes, personas que estén capacitadas en la gestión y que conozcan el territorio. Yo he conversado y soy amigo de muchos de ellos, de distintos partidos, pero que tienen gestión comprobada, de la necesidad de armar un gobierno provincial donde seamos los intendentes los que estemos al frente como gobernador y como ministros, porque somos las personas que tenemos gestión y conocemos los problemas.

No se habla de los problemas profundos de la provincia del interior, y nos gobiernan personas desde Puerto Madero o desde el Banco Provincia, siempre funcionarios porteños. Entonces creemos que hay un espacio para armar una alternativa política que esté pensado sobre todo en la producción y en el trabajo.

Estamos convencidos de que tenemos ganas de plantear algo, manejar la provincia como manejamos los municipios, somos un grupo de intendentes radicales del PRO, peronistas, y ex intendentes, yo llevo 30 años en política.

La idea es armar con ellos, reflejar también todo lo que falta hacer en base a producción y trabajo, y manejar la provincia cómo manejamos los municipios, sin déficit, cortando esta locura de incorporar siempre gente al sector público, más sueldos, más gasto, cuando tenemos un Estado tan grande que no cumple con lo necesario que es seguridad, justicia, educación, revalorizar a los maestros.

Es empezar apuntar a la provincia como si fuera un municipio, nosotros gobernamos sin tener déficit, a nosotros no se nos permite tener déficit y el principal problema de tener inflación, pobreza, y de no crecer, es porque hace 70 años que el país viene con déficit.

Proponemos que por primera vez en la historia vamos a ordenar los números de la provincia, no vamos a tener déficit y haremos todo lo necesario para cortar con esto de que cada vez viene más gente al Estado provincial.

La idea es levantar la mano y decir ‘acá estamos y tenemos ganas, nos animamos’, porque además también hay un cansancio, no nos visita nadie, nadie conoce los problemas, es muy triste lo que vivimos los intendentes del interior.

A los que ocupan cargos políticos les parece que con el Conurbano alcanza, puede alcanzar para ganar una provincia, una Nación, pero no para desarrollar un país, que es federal, es grandísimo y esta idea de dividir la provincia es algo que nos entusiasma, y el sur también existe.

¿Considera que la provincia actualmente es ingobernable e insostenible?

Es insostenible, hay un distanciamiento tan grande entre las necesidades y los gobiernos municipales, y lo que se plantea en los gobiernos nacional y provincial, es muy triste lo que ocurre.

Porque antes por lo menos cada tanto venían y se interiorizaban de los problemas, ya no viene nadie y eso que estamos a 200 km de capital. No quiero pensar lo que deben ser los distritos que están cerca de Bahía Blanca, que están a 600 o 700 km.

¿No es algo utópico pensar en gobernar a la provincia como un municipio?

Estoy hablando como nos obligan a los intendentes, nosotros no podemos tener déficit, a eso me refiero, a gobernar de acuerdo a los recursos y tener un enfoque a la producción, al turismo, a todo lo que genera riqueza que es lo que hicimos acá en Dolores.

Recientemente ha participado de un encuentro de intendentes y referentes territoriales del PRO en Mar del Plata, ¿tuvo la posibilidad de plantear la idea, no solo de la división de la provincia, sino de manifestar sus intenciones de ser gobernador? ¿Ha recibido apoyo de sus pares?

Las intenciones las manifiesto cuando hablo personalmente con cada uno de los intendentes, nosotros vamos a reuniones de intendentes con un orden del día, pero uno al conocer a los intendentes le dice ‘me gustaría contar con vos en esto’, ‘¿Te parece?’ Y la verdad es que hay entusiasmo en muchos colegas