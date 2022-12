Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Fara.

-¿Cómo fue este 2022 en términos políticos y económicos para el país?

En términos políticos fue un año bien complejo, con mucha conflictividad, empezando por el hecho de que terminó de exponerse públicamente la ruptura entre Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) y la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner cuando se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso terminó aislando al Presidente dentro del Frente de Todos y esa misma conflictividad terminó llevando a que tuviéramos tres ministros de Economía en el año.

Como contrapartida tuvimos una oposición muy concentrada en sus posibilidades electorales del próximo año, que incrementó el nivel de conflictividad interna como nunca. Todo eso hizo que se produjera un fastidio con el statu quo político que fue caldo de cultivo para que se instalara (Javier) Milei como tercer actor en el escenario.

-¿Cristina Fernández continuará jugando a las escondidas durante este tiempo previo a las elecciones?

No me caben dudas. Cristina nunca anticipa sus jugadas. Precisamente una de sus habilidades es mantener las expectativas hasta el final. Antes de su renunciamiento yo no creía que ella tuviera intenciones de ser candidata a Presidenta, pero, de todas maneras, el otro día (en Avellaneda) le puso otro marco: ella misma habló de renunciamiento y después lo transformó en proscripción.

El escenario puede cambiar porque faltan seis meses para inscribir candidaturas y en Argentina puede pasar de todo: puede reconsiderarlo o puede haber un operativo clamor que la “convenza” de ser candidata. Pero, sobre todas las cosas, hay que ver si (Sergio) Massa tiene algún éxito en bajar la inflación va a influir en las expectativas de la sociedad y la jugada que piense hacer Cristina.

-En este contexto, ¿cómo analiza la figura del gobernador Axel Kicillof?

Creo que se consolidó como la mejor figura electoral del oficialismo, aún cuando eso no le garantice ser reelegido por la complejidad general del Frente de Todos. Está en una situación compleja porque le ha costado articular aliados dentro de su propia coalición, con La Cámpora de alguna manera tratando de animarlo para que sea candidato a Presidente y deje liberado el sillón de gobernador. Va sobreviviendo teniendo en cuenta el desgaste que, en general, tiene el oficialismo. Aún con limitaciones es el más competitivo de los candidatos a gobernador que pueda tener el Frente de Todos.

-No puedo dejar de preguntarle por el presidente Alberto Fernández. ¿Qué balance puede hacer de su gestión durante este año?

Ya cumplió tres de los cuatro años de mandato y el balance es negativo. Creo que más allá de los desafíos que le planteó Cristina, él claramente mostró debilidad en su praxis, en su habilidad política. De alguna manera sus propios aliados dentro del Frente de Todos, como los movimientos sociales y la CGT, también empezaron a desilusionarse con él. Es una figura que difícilmente tenga recuperación y está muy lejos de volverse competitivo y potable para el próximo año