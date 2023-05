Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230509 Cecilia Jaschek

–El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentaron un paquete de medidas para incentivar la permanencia, la capacitación y la formación de graduados en seis especialidades que el Ministerio diagnosticó como “críticas”. ¿Dónde radica, según su experiencia, la importancia de esta medida?

Ayer, en la presentación, se hizo un diagnóstico de la situación que está atravesando el sistema sanitario, tanto público como privado, porque el subsector privado también tiene los mismos faltantes y deficiencias. Y es básicamente en aquellas especialidades que se denominaron “priorizadas”. El análisis de estas especialidades priorizadas tiene varios puntos interesantes para pensar. Por un lado, la inequidad en la distribución del recurso. Hay algunas especialidades en donde faltan, sobre todo en algunas localidades que a lo mejor están más alejadas. Por otro lado, hay una inequidad en el salario. En general, estas especialidades reciben menor salario por su prestación, no en el subsector público, pero sí en el privado.

–¿De qué especialidades estamos hablando, específicamente?

Estamos hablando de clínica médica, neonatología, pediatría, terapia intensiva, psiquiatría y medicina general. Esas son las priorizadas.

De alguna manera, lo que se viene viendo es que la cobertura de los cupos para las residencias es cada vez menor. En 2022 fue un gran impacto, porque en pediatría se cubrió solamente el 28% de los cupos; quedó un 72% descubierto o vacante. En clínica médica es el 50% que quedó vacante. Entonces, desde el Ministerio y en el contexto del Plan Quinquenal, lo que tenemos que hacer es ir hacia un modelo de cuidados integrales y progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que terminar de alguna forma con la fragmentación y la subespecialización. Si bien, por supuesto, van a seguir existiendo, y está muy bueno que existan, en tanto la subespecialización de la subespecialización hace que se pueda dar respuesta a enfermedades que a lo mejor antes no tenían ninguna respuesta. Ahora, estamos dejando de mirar a la persona en su integridad, y las necesidades que tienen las diferentes edades: no es lo mismo un niño que un adulto que una persona anciana. Y por otro lado, de acuerdo a la patología que tenga, y en su transcurso dentro del sistema de salud, qué cuidados requiere: no es lo mismo tener una sin complicaciones que una peritonitis. No requiere el mismo cuidado posoperatorio. Ahora, para todo eso necesitamos la mirada del médico clínico. Por supuesto, de los terapistas. Porque si esa persona necesita un cuidado intensivo, tenemos que tener terapistas. En terapia intensiva se cubrió el 40% de los cupos el año pasado. O sea, nos quedó un 60% vacante. Las personas que egresan de las universidades no eligen esas especialidades. Pero esto no es ajeno a la universidad. Esta mirada fragmentada también está en la formación de grado.

–De acuerdo a lo que usted menciona, la fuerza laboral ¿a qué áreas o especialidades se aboca principalmente?

En general, a las que tienen mayor rédito económico. Hacia las especialidades que tienen aparatología, hacia la anestesiología, hacia las especialidades quirúrgicas más específicas, a las que tienen otro impacto desde lo económico.

Ahora, el otro incentivo, para mí muy importante, que van a tener, no sólo en lo salarial (porque van a tener un plus de un 15% por encima de las otras especialidades), es que van a tener otros beneficios, por ejemplo, cuando terminen su residencia van a tener un pase a planta; van a poder hacer investigación, con cupos protegidos y además en convenio con el Ministerio de Ciencia de la Nación; el Ministerio se va a hacer cargo para que esas especialidades tengan la especialidad universitaria, que la va a financiar el Ministerio, porque esas especialidades, en las universidades, son pagas.

Entonces, de alguna manera, se trata de generar un incentivo que no pasa sólo por lo económico, sino además una cuestión de pertenencia: yo me quiero quedar en el hospital público, porque voy a poder investigar, porque voy a tener dedicación exclusiva, porque voy a tener una jornada extendida. Digamos, empezar a hacer apetecible el lugar del hospital público.

Si algo quedó demostrado en la pandemia, es que se sostuvo, no sólo a través del sistema público, pero sí el Ministerio tuvo gobernanza sobre todos los subsectores. Y las personas asistían adonde había una cama, independientemente de si era del subsector privado o del subsector público. Esa coordinación y esa mirada acerca del sistema de salud, que está conformado por todo, por el público y por el privado.