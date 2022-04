Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Celeste Fierro.

Celeste Fierro

Ha sido una semana con muchos acampes y pedidos de organizaciones sociales en el Obelisco en reclamo de trabajo y comida. En este contexto, ¿cómo evalúa la política del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta?

Ha quedado a la vista la política que ha llevado adelante desde que asumió en este puesto Zabaleta, que es desconocer el reclamo y no dar respuestas concretas a las demandas de los movimientos sociales.

En vez de consultar por qué están movilizándose en relación a la crisis social y económica que se vive, la respuesta es castigar con hambre y con represión. Y la amenaza es cortar la ayuda social que en muchísimos casos es el único sustento que tienen hoy familias enteras.

La verdad es que es completamente repudiable la política del Gobierno y en particular del ministro de Desarrollo, Zabaleta.

En una oportunidad, usted señaló que “Zabaleta tiene la actitud de un ministro macrista”. Cuando asumió al frente del Ministerio de Desarrollo, ¿esperaban otro tipo de accionar por parte de una persona que fue intendente de uno de los distintos más populosos del Conurbano, que tenía contacto permanente con los sectores sociales?

Ellos se muestran como si fueran el gobierno nacional y popular. Como mínimo tendrían que tener un poco más de relación con los sectores sociales, tener más empatía. La realidad es que no se los ha recibido por semanas. En el día de ayer tuvieron una nueva reunión que hay un cuarto intermedio hacia la próxima semana, sin definiciones concretas.

Más que esperar uno ve con ellos las políticas que han llevado adelante y lejos de lo que han declarado semanas atrás cuando fue el acuerdo con el FMI, que no iba a tocar su cartera, que no iba a afectar nada, me parece que queda a las claras que afecta a todos.

Por eso declaran que no va a haber más altas, quieren criminalizar la protesta social. Son quienes terminan poniendo como enemigos a los trabajadores desocupados que salen a reclamar por derechos tan elementales como trabajo genuino y tener un plato de comida sobre su mesa todos los días.

Sin embargo, hay responsables y son quienes gobiernan. Ahí tienen que poner el foco y no en criminalizar a quienes salen a pelear.

Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

¿Cómo considera que impacta esta interna que hay en el Gobierno nacional en los más necesitados?

Impacta porque hay un sector que se posiciona como más duro y para hacerle los deberes al FMI; otro que cuestiona eso, pero sin embargo sigue siendo parte del mismo Gobierno que la línea estructural de acción es garantizar los pagos de una estafa macrista como fue la deuda contraída por el FMI.

Eso deja de rehén al pueblo que está reclamando tanto a los sectores desocupados por trabajo genuino como así también a los trabajadores que vemos nuestros salarios cada vez más golpeados en relación a la inflación y a la baja en relación a nuestro poder adquisitivo mes a mes.

Usted señaló que se abrió un frente de negociación entre el Ministerio de Desarrollo y las organizaciones piqueteras. ¿Considera suficientes las últimas medidas que tomó el Ejecutivo nacional como el aumento por ejemplo del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar? ¿O hacen falta políticas de fondo?

Faltan políticas de fondo porque, como se viene reclamando, lo que hace falta es generar trabajo genuino. Todas estas políticas que terminan siendo paliativos ante el hambre, la miseria y la desocupación, que son necesarias justamente para que no se sigan profundizando las penurias de nuestro pueblo, pero no terminan de resolver el problema estructural que es la necesidad de que se genere trabajo genuino. Y eso no es a través de los planes y programas que han presentado con acuerdos con distintas patronales para hacer trabajo más precarizado, flexibilizado.

Sino lo que hace falta es destinar, por ejemplo, millones a la obra pública, a construir viviendas, a generar así trabajo genuino, real, con todos los derechos y no este invento que lo que termina haciendo es seguir garantizándole las ganancias a las empresas privadas que una parte de los salarios de los trabajadores precarizados los va a tener que asumir el propio Estado.

Hay una salida, pero se tienen que tomar medidas concretas que parten de terminar con este camino que ha decidido llevar el Gobierno nacional que es garantizar el pago de una estafa contraída en el macrismo con el Fondo Monetario Internacional