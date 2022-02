Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ariel Archanco.

¿Cuáles fueron los principales ejes que se debatieron o se pudieron entablar en la reunión que tuvo el bloque de diputados hace apenas algunos días con el gobernador Axel Kicillof?

Bueno, se hizo primero un análisis de la situación. Se habló de cómo venía todo lo que tiene que ver con el sistema de vacunación, lo que fue la gestión para afrontar el avance de esta ola de Covid a principio de año.

También se habló y se profundizó en este programa que lanzó el Gobernador del 6x6. Una inversión muy fuerte en cada uno de los municipios en materia de luminarias, de reparación de hospitales, de escuelas.

Así que estamos muy expectantes porque creemos que eso va a permitir una inversión muy grande para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de la Provincia.

¿Cuál cree que será el mayor desafío que tenga que afrontar el Gobierno de Kicillof en la Provincia?

Estamos pendientes en materia sanitaria fundamentalmente. La inversión pública va a ser muy importante como motor para desarrollar el empleo.

Creemos también que hay un factor en la producción y la industria, a las cuales hay que apuntar, para lo que tiene que ver en general con la reactivación económica.

En cuanto al debate por las comisiones, ¿cómo avanza este tema? ¿Hay alguna comisión en particular que le interesaría integrar?

Estamos en momento de discusiones para la integración de las comisiones. En lo particular vengo desarrollando tres o cuatro temas puntuales en la agenda. Si bien tenemos una agenda bastante amplia, estamos haciendo eje en servicios públicos. Tenemos una agenda ambiental también muy trabajada y en materia de seguridad.

Queremos ser partícipes de esas decisiones pero vamos a esperar también las resoluciones políticas del caso.

Lo llevo al ámbito de la ciudad de La Plata. En condición de ex concejal, ¿cómo tomó la decisión de las autoridades de Juntos de negarse a convocar una sesión extraordinaria requerida por el bloque del Frente de Todos para analizar los supuestos actos delictivos cometidos por Julio Garro en la denominada Gestapo sindical? ¿Le sorprendió que no se presentara el intendente a la sesión?

Lamentablemente no me sorprendió. Ya me pasaba en mi etapa de concejal y sigue pasando que el intendente hace un abuso del número de concejales con los que cuenta. Creemos que muy por el contrario, tener la mayoría del Concejo le da mayor responsabilidad y obliga a tener una transparencia absoluta de los actos de Gobierno y de los actos del intendente.

Yo veo con preocupación que el intendente no rinda cuentas de su accionar, más teniendo en cuenta, a partir del video difundido, que está realmente comprometido con la creación, con el funcionamiento de esa mesa judicial.

Nosotros apelamos a los concejales del oficialismo, a los concejales de la UCR, que es una fuerza que se caracterizó siempre por mantener las banderas democráticas, que acompañen este pedido y que el intendente explique qué está pasando porque realmente es un hecho de una gravedad institucional muy importante