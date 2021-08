GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó de manera exclusiva con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. En el contacto, dio detalles sobre sus actividades, la firma del memorándum de entendimiento para el fomento de la transformación digital y el rol que tiene la UCR en la actualidad es el escenario político argentino.

Ricardo Alfonsín

-¿Cómo se están desarrollando las actividades en la Embajada Argentina en España?

Bueno hay mucho interés en España por lo que está ocurriendo con la economía argentina, por la recuperación que se viene registrando, recuperación que va a ser más importante que lo que se suponía, y hay capitales españoles que quieren participar de ese proceso, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la economía del conocimiento, con la transición energética, con el litio, no solo con la extracción sino con el procesamiento de la materia prima para convertirlo en batería.

También hay intereses de parte de la industria agroalimentaria, que es el sector quizá más importante en España. Hay gran interés a pesar de que por ahí en el país no se notifica o no se informa acerca de este interés.

-Recientemente firmaron España y Argentina un memorándum de entendimiento para el fomento de la transformación digital, un punto más que importante que usted también llevó adelante…

Sí, claro, ese fue un memorándum muy importante que fue firmado por el Ministerio de Producción de ambos países con la intervención de la Cancillería y la Embajada para digitalizar la economía argentina, la competitividad nuestras economías cada vez van a estar más vinculadas a la posibilidad de digitalizar. No solo hay que digitalizarlas sino también fomentar la tecnología que lo permite, los países se van a dividir entre los que usan tecnología y entre los que usan y producen tecnología.

El memorándum que hemos firmado con España nos permitirá valernos de todos los avances que tiene España, de todo el interés que tiene España por participar en la economía argentina y complementar con el aporte que puede hacer en la digitalización. En Argentina tenemos 11 unicornios, más de la mitad de los unicornios de América Latina son de Argentina.

-¿Cuáles son los próximos desafíos a profundizar en esta relación entre Argentina y España?

Por supuesto potenciar las relaciones que tenemos, tratar de exportar más, es un momento difícil porque todos los países quieren exportar por las dificultades que ha generado la pandemia. Todos los países han sufrido desempleo, caída de PBI, de las exportaciones. Todos quieren recuperarse y por supuesto las exportaciones son una vía para acelerar la recuperación. Estamos tratando de lograr iniciativas que resulten beneficiosas para ambos países, hay que potenciar la asociación de comercios, capitales, potenciar las inversiones de capitales españoles en Argentina.

-¿Cómo analiza la política sanitaria contra el coronavirus en la Argentina?

Estaba leyendo unos indicadores de una institución internacional que coloca a la Argentina entre los mejores que ha podido manejar la pandemia. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que se mueren por año con la pandemia las mayores muertes fueron inferiores a los porcentajes que se registraron en otros países.

Todos los países han sufrido muchísimo, han tenido que tomar decisiones muy severas, muy rigurosas, como por ejemplo interrumpir que funcionen solamente las actividades esenciales o restringir los movimientos internos como sucedió aquí que no se podía viajar por ejemplo de Andalucía a Galicia. En Inglaterra por ejemplo cayó el PBI más o tanto como en Argentina, por otro lado, aumentó el desempleo, la pobreza. Todos han sufrido muchísimo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico.

-¿Cómo analiza a la UCR de cara a las elecciones de medio término?

Mire yo ya lo he dicho, no veo que existan demasiados cambios en términos ideológicos, en lo que la UCR representa. En el 2021 no veo demasiados cambios respecto de lo que ha venido haciendo la UCR desde el 2015 en adelante. Desde el punto de vista programático, de los proyectos e ideológico la UCR no ha hecho ni dicho nada que me permita a mí suponer que defenderá ideas distintas a las que ha venido defendiendo hasta la fecha. Son ideas que nada tienen que ver con la UCR, pueden ser muy respetables, pero son más del PRO que nuestras.

-Usted sostiene que la UCR no abandona las posiciones de derecha…

No, no lo ha hecho y si lo está haciendo lo oculta porque no lo dice. Por supuesto que no dirá lo contrario, no va a decir que defendió posiciones de derecha y eso requeriría una larga conversación para demostrar que sí, que ha estado defendiendo posiciones de derecha desde el año 2015. A mí no me lo pueden decir porque yo discutía con los propios correligionarios y sé bien lo que nosotros pensábamos acerca de las decisiones que tomó el PRO a partir del 2015, sé bien lo que pensábamos y sin embargo las apoyábamos. A mí no me pueden negar que esto pasó, seguramente pensaron que si no lo hacía hubiese sido peor. Yo no comparto ese razonamiento.

Después incluso de perder las elecciones ha habido una competencia para ver quién era más de derecha, porque entendían que el espacio de izquierda o centroizquierda fue ocupado por el Frente de Todos entonces había que competir por la derecha. Y se dio, por lo menos en algún momento, una competencia transversal hacia adentro de Cambiemos para ver quién corría más por derecha al gobierno.

Estoy hablando de los principales dirigentes, de los que más vemos en los medios, que ocupan lugares de representación importantes. Hay muchísimos radicales que están disconformes con estas cuestiones que están pasando en el partido.

-¿Entonces falta una autocrítica en el partido?

Bueno tal vez han creído o creen que tienen que convertir a la UCR en una expresión de la derecha argentina. Si han decidido eso, que lo comuniquen a los afiliados para que en una asamblea que debería realizarse en todos los pueblos, a nivel provincial y nacional, se tome la decisión de transformar a la UCR en algo muy distinto a lo que ha representando a lo largo de la historia.

-¿Qué consideración le merece la figura de Facundo Manes?

Yo tengo un gran respeto por Facundo, lo conozco, tengo gran afecto, no es una cuestión personal. Yo cuando digo que en el partido no observo propuestas o posiciones que tengan que ver con lo que nosotros hemos sido históricamente no me refiero a un dirigente sino a lo que está haciendo la UCR, el Comité nacional y los dirigentes que tienen mayores responsabilidades por ocupar espacios de poder. No ha habido una sola voz que permita suponer a la ciudadanía y a los radicales que están atentos a los contenidos de las decisiones del partido, que están cambiando, que se han arrepentido o que están recuperando la identidad. Siguen defendiendo las mismas cosas que defendieron desde el 2015 en adelante.

Hace poco se reunió la Convención de la provincia de Buenos Aires y ratificó su respaldo a las políticas aplicadas desde el 2015 al 2019 y nada hace suponer -reitero- que hayan cambiado algo de lo que decían en el 2019 cuando fueron a elecciones, afirmando que la Argentina necesitaba más de lo mismo. Si algo ha ocurrido, ha ocurrido en silencio, sin que nadie se entere