Este martes, el presidente Alberto Fernández declaró en la causa por la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cree que como jefe de Gabinete pudo haber desconocido el reparto discrecional de la obra pública?

De ninguna manera, el jefe de Gabinete es el jefe de la administración de acuerdo a la Constitución, y uno de los ejes de la administración es la disposición de las obras públicas, es decir los recursos que se adjudican destinados a obras públicas.

Por otro lado, el conocía las entretelas de la política santacruceña y la vinculación estrecha de Lázaro Báez con el entonces presidente Néstor Kirchner desde que era gobernador, y antes aún desde que era intendente de Río Gallegos, es decir que es una relación, un vínculo conocido, y sobre todo de pago chico de Santa Cruz.

El presidente de la república además cuando era opositor a Cristina Kirchner en el período de los 45 años previos al gobierno de (Mauricio) Macri, es decir el último gobierno de Cristina desde el 2011 en adelante, él fue hábil declarante durante innumerables reportajes donde señalaba que era inaceptable e inadmisible la relación de concupiscencia y de complicidad en materia de obra pública con los amigos del poder.

Por lo tanto, cuando él va a declarar como testigo, es decir que está obligado a decir verdad, evidentemente ha cometido un delito, que obviamente hay que investigarlo hasta que pueda confirmarse que efectivamente se ha cometido una infracción al código penal, que es la del falso testimonio.

¿Usted considera que ayer el presidente dio falso testimonio durante su declaración?

Seguramente, por decir que es una fantasía esto de que hubo una direccionalidad en la obra pública con favoritismo, cuando es notorio y evidente que ha sido así.

¿De dónde va a salir entonces un empresario que originariamente era un cajero en el Banco de Santa Cruz y se transformó en uno de los más poderosos terratenientes y empresarios de la obra pública, la obra vial y de la construcción, que es el señor Lázaro Báez?

La visión que hemos tenido todos los argentinos de cómo contaban el dinero en Puerto Madero, en la llamada ‘Rosadita’, mientras fumaban un habano y tomaban whisky, es una evidencia patente y gráfica que no necesita mayor probanza de cómo manejaron de manera corrupta los bienes públicos.

Por otro lado, hay rutas como la ruta 3 que debía ser transformada en autopista entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, un tramo muy importante y era fundamental que se modernizará esa estructura vial, pero resulta que se pagó dos veces y no se hizo nunca.

Esa es una obra que también tiene que ver con los desmanejos que se hicieron con la obra pública, es lamentable que el presidente, que debería dar el ejemplo porque es la máxima autoridad y por lo tanto está obligado a ser ejemplar en su conducta, haya mentido tan descaradamente ante la fiscalía y ante el juez.

Es una desmesura, una más de las tantas que sufre nuestro país y es uno de los elementos que fogonean el descorazonamiento de los argentinos, desilusionados, porque no vemos un rumbo claro ni una conducta transparente por parte de los funcionarios, y el presidente es el primero que tendría que dar el ejemplo.

Tras la declaración, Mario Negri señaló en Twitter que “está claro quién manda en Argentina y quién obedece”, ¿usted coincide con estos términos?

Sí, lo que pasa es que cuando el presidente va a prestar testimonio no puede obedecer, tiene que decir la verdad, porque el jura decir la verdad, y hay un juramento sacramental de decir la verdad cuándo empieza la audiencia, no es que va y se sienta a decir un cuento o lo que crea conveniente decir y acomodar sus declaraciones a la obediencia que le puede deber a la vicepresidenta, o en fin, a los compromisos que tiene que lo atan y lo tienen limitado, él tiene que decir la verdad, y si no la dice, no es un problema de obediencia, es un problema de falso testimonio, y eso es un delito