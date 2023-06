Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230605 Julio Bárbaro

–¿Qué balance puede hacer de la interna que está reavivándose en la oposición con los últimos dichos de Elisa Carrió, quien cruzó a Mauricio Macri y dijo que “juega su lado oscuro” para que pierda Juntos por el Cambio (JxC) en las próximas elecciones? ¿Qué balance hace de esta interna opositora?

De toda la dirigencia política hago el mismo balance: es decadencia. Al no haber ideas, la suma de intereses da rumbos momentáneos. Pero siempre termina en coalición. El intento de que incorporar a Schiaretti muestra la desesperación de Rodríguez Larreta y Juez viene y pega el alarido y dice: “Yo peleo contra éste”. Lo que pasa es que la política argentina no debate ideas que saquen a la sociedad de la crisis, sino que acomoda intereses que la dirigencia política comparte. Yo me pregunto: ¿qué diferencia ideológica hay entre Rodríguez Larreta, Massa o Schiaretti? No hay diferencias. Todos piensan igual. O sea, pareciera que hay un pensamiento de la dirigencia y una necesidad de la sociedad.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente participa de presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia

–En este contexto, Elisa Carrió, siempre picante en sus comentarios, manifestó estos aparentes dos lados de Mauricio Macri, uno “oscuro” y un lado bueno, un lado “claro”. Usted ¿cómo analiza el rol del expresidente en esta interna?

Que no se le nota el lado claro.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente participa de presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia

–¿Le parece que el expresidente puede jugar para el lado de Javier Milei, como lo ha manifestado más de una vez Carrió?

Milei es lo que hace uno cuando no le sale algo y rompe la lapicera, pero no por eso va a escribir. Milei es la impotencia de la cordura. Cuando la cordura se pierde, entra la demencia. Pero todos sabemos que la demencia no es la salida.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo triste es que tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner, ambos dos, la historia y el presente les quedan grande. Ellos tendrían que hacer un acercamiento. Mire, son tan parecidos sus pensamientos que sólo los separan sus odios.

–Julio, usted manifiesta que la posible incorporación de Juan Schiaretti a JxC es una señal de desesperación de Rodríguez Larreta. Pero diferentes sectores, como la misma Coalición Cívica, manifiestan que es necesaria una alianza mayor.

Bueno, que se lo pregunten a Juez. ¿Por qué es necesaria una alianza mayor? Es necesaria una idea mayor, no una alianza. El amontonamiento de caciques no da nada. Entonces, no es necesario. Lo que se necesita es una propuesta. Y una propuesta se hace con pensadores, no se hace ni con economistas ni con empresas que quieran hacer negocio.

–En general ¿le parece que en los distintos sectores de la política (yéndonos de JxC, digo, en general) están faltando propuestas?

Yo no veo ninguna propuesta. Es un país que no puede hacer una ley de alquileres. Una sociedad donde el inversor no tiene dónde poner la plata y el que la necesita no tiene dónde pedirla. Es una dirigencia que no existe. El presidente está dibujado, y el Parlamento... el Parlamento es la nada misma. Un país que no puede hacer una ley de alquileres es un país que está discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo.

–¿Tenemos futuro?

Siempre hay futuro, pero el futuro no se avizora hoy. Hoy, usted y yo tenemos claro que lo que existe no sirve para nada; esto no implica que tengamos claro que es lo que nace. Lo que muere es enorme, y lo que nace todavía... esto de la luz después del túnel, que son los “brotes verdes” que veía Macri, ¿se acuerda?, cuando iba a terminar de fundirnos? O la “reforma de segunda generación” que decía Cavallo: después de destruir el país decía, “no, viene la de segunda generación”. Y uno pensaba “nos van a robar lo que queda”. El empobrecimiento de los argentinos en cuarenta y cinco años es brutal. Y el empobrecimiento nace con el golpe, se desarrolla con Menem, se profundiza con Macri y no se mejora con Cristina.