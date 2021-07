El intendente de Concordia en uso de licencia y actual funcionario nacional en el área de Obras Hídricas, Enrique Cresto, encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, mientras que el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio liderará la de Juntos por el Cambio. De esta forma, en esta provincia se enfrentarán dos dirigentes que suenan fuerte como candidatos a gobernadores para 2023 de sus respectivos espacios, por lo que la contienda de este año se observará como un posible anticipo. Cresto estará secundado en la nómina por la actual diputada Carolina Gaillard. Por su parte, Frigerio deberá afrontar una interna para las PASO, ya que no hubo lista de unidad en el frente opositor y habrá otra nómina que encabezará el intendente radical de la localidad de Chajarí, Pedro Galimberti. La lista del ex ministro de la gestión de Mauricio Macri estará integrada también por Marcela Antola, concejala de Gualeguay que responde a Martín Lousteau, y Atilio Benedetti, empresario y productor rural que busca renovar su banca. SPC/MG/KDV NA