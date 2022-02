El presidente Alberto Fernández dijo esta noche por C5N que entrar en "default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar".

"Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó", dijo el Presidente. (Télam)