El hermano del fallecido senador y exgobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, Enrique, lo recordó hoy como un "ídolo" que quiso "devolver a la sociedad lo que hizo por él" y agregó que "hizo lo mejor que pudo", desde los lugares en los que se desempeñó en la política.

"Era un hombre que le quería devolver a la sociedad lo que hizo por él, entonces aceptó la gobernación y trabajó para su provincia. Hizo lo mejor que pudo, con afecto y con defectos. Donde él llegaba era ídolo, era como si llegara Maradona o Monzón", destacó Enrique Reutemann por C5N en recuerdo de su hermano.

El senador y exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, falleció hoy en un sanatorio de su provincia luego su internación a partir de un cuadro de anemia y deshidratación con el que ingresó y que derivó en un paulatino deterioro de su salud.

"Le pregunté si prefería la gobernación o la Fórmula 1 y me dijo que era más fácil la Fórmula 1. El desgaste que tiene un gobernante es muy grande, todos los días tienen 20 problemas", reveló Enrique Reutemann.

Recordó que a su hermano "le gustaba ver los campos, aterrizaba el helicóptero y hablaba con la gente que estaba cosechando u ordeñando".

"Nunca se arrepintió de pasar del deporte a la política porque la política le llenó un vacío de vida", dijo y agregó que Lole "se levantaba temprano para atender a la gente".

El diputado provincial por Santa Fe y sobrino del corredor, Federico Reutemann, lo recordó como una persona "fuerte, sincera, honesta" que ganó casi "todas las elecciones a las que se presentó", también en diálogo con el canal de noticias.

"Fue una persona fuerte, sincera, honesta. No es fácil llegar dos veces a la gobernación de Santa Fe, tres veces como senador nacional, querían que fuera presidente. Ganó todas las elecciones a las que se presentó, salvo la última. Siempre decía 'que a mi casa me mande la gente y no los dirigentes'", detalló el diputado provincial.

También comentó que conserva el recuerdo de "haber recorrido la provincia con él" en la campaña de 1999, que fue su "primera vez como diputado provincial".

"Le voy a agradecer de por vida que me haya introducido en el mundo de la política", agregó.

Además, mencionó la última vez que salieron juntos "para vacunarlo" y destacó "el afecto y cariño de las enfermeras que lo saludaban y se sacaban selfies".

"Él tenía intenciones de seguir (en política) pero sabía que su cuerpo lo estaba abandonando", concluyó el sobrino del exgobernador de Santa Fe.

La muerte de Reutemann fue comunicada por su hija, Cora, a través de un tuit en la red social Twitter, minutos antes que dieran las 14.

"Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor", publicó Cora Reutemann cuando era las 13.56. (Télam)