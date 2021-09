El jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Enio García, advirtió hoy que "la pandemia de coronavirus no terminó", y evaluó que la variante Delta de la enfermedad tiene hasta el momento en la Argentina un nivel de propagación inferior al que se registró en los países del Hemisferio Norte.

"Llevamos varias semanas seguidas de disminución de casos y hubo aumento de la cobertura de vacunas. Vamos a ver que va a pasar con la variante Delta, pero claramente no tuvo el mismo comportamiento que en los países del hemisferio norte, donde se propagó más rápido. Eso no quiere decir que todavía no estemos expuestos a un posible rebrote. Debemos seguir moniterando la situación", remarcó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, García aseguró que en esta etapa de la emergencia sanitaria se "toman medidas para volver a la vida había antes de la pandemia", y adelantó que la provincia de Buenos Aires adherirá a las decisiones que adopte el Gobierno nacional en relación a la flexibilización de restricciones, anunciadas ayer.

"En otros momentos las aperturas fueron más tímidas pero vamos al ejemplo de la presencialidad escolar, que en un momento se abrió de forma cuidada y cuando tuvimos un rebrote dimos marcha atrás. Más allá de las críticas, bancamos el cimbronazo político que esta medidas generan. Siempre privilegiamos el cuidado de la ciudadanía", subrayó García.

El jefe de Asesores de la cartera sanitaria bonaerense afirmó que la baja de casos obedece al avance de la campaña de vacunación, y destacó la aceptable progresión que adquirió la presencialidad escolar en las últimas semanas en el distrito provincial.

"La presencialidad en las escuelas ya está a full. En las elecciones hubo aglomeración de personas al aire libre, pero no vemos un impacto en la curva de contagios, como sucedió en otro momento con marchas y manifestaciones", destacó.

García explicó que "con la vacuna de Moderna pudimos vacunar a los adolescentes de riesgo", y "ahora estamos esperando que llegue la vacuna de Pfizer que tiene buen pronóstico para menores".

Asimismo destacó que "está muy alto el nivel de vacunación en todo el país", y en la provincia de Buenos Aires "todos los que se inscribieron en el sistema fueron vacunados con primera dosis".

(Télam)