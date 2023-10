La Cámara de Diputados manifestó hoy su "enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí".

La declaración de la Cámara baja en torno al ataque del grupo islamista palestino contra Israel fue votada cerca de las 6 por los diputados a mano alzada, al final de la sesión en la que se aprobaron un conjunto de proyectos, entre ellos las modificaciones a la ley de alquileres.

El texto final de la declaración, que fue trabajada durante la sesión por los diputados, se votó a mano alzada, luego de que se habilitaran los votos para el tratamiento sobre tablas, sin discursos.

A través del texto, la Cámara baja declaró "su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí".

"Nuestra solidaridad incondicional con las víctimas y familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países y exhortamos a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la 1397 (20022) del Consejo de Seguridad que sostiene la necesidad de dar cumplimiento al concepto que dos estados Israel y Palestina, vivan uno junto a otro, dentro de fronteras seguras y reconocidas", se afirmó.

Durante la tarde de ayer, diputados nacionales de diferentes bloques habían condenado el ataque de la organización Hamas a Israel y se solidarizaron con las víctimas, en el marco de la sesión especial en la que la Cámara baja debatió un conjunto de proyectos, entre ellos las modificaciones a la ley de alquileres y la devolución del IVA.

En ese marco, la primera oradora fue la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, quien advirtió sobre "la doble vara de esta Cámara, porque no se trató este tema cuando hubo 200 muertos palestinos por la incursión de Israel" y cuestionó "los 70 años de masacre de una política de exterminio del pueblo palestino. Reivindicamos el derecho a la rebelión palestina. Viva la lucha del pueblo palestino y por el derecho al retorno".

El diputado de la Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei manifestó su "repudio por los actos terroristas de Hamas en el territorio de Israel" y expresó su "solidaridad para todos los civiles y el pueblo israelí que está sufriendo por esta situación. Mi absoluto y total apoyo a Israel en el legítimo uso de defensa frente al ataque terrorista".

Desde Identidad Bonaerense, Graciela Camaño aseguró que "el terrorismo es un viejo conocido de los argentinos: los hemos sufrido en dos oportunidades cuando desde esta metodología del miedo y terror se atentó contra la embajada (de Israel) y la AMIA", y aseveró que "no podemos permanecer indiferentes ante el ataque del grupo Hamas contra el pueblo israelí".

La diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer dijo que "este episodio nos conmueve y nos compromete a una condena sin condicionamientos" y puso de relieve que "el derecho a la existencia del Estado de Palestina, el derecho a su soberanía, el reconocimiento a su existencia ha sido apoyado por toda la comunidad de Naciones Unidas; ese reconocimiento implica someterse a las obligaciones de derecho humanitario de todos los países y lo que se ha hecho es violentar ese derecho".

Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López sostuvo que "Hamas es terrorismo" y afirmó que "la Argentina con todos los problemas que tiene, tiene una bendición que es todavía ser una tierra de paz, aunque el antisemitismo existe y este Parlamento tiene que repudiar más y consagrar más nuestro derecho de vivir en paz".

También el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Mario Negri, manifestó su "repudio absoluto al atentado terrorista" y dijo que "no hay razón alguna que justifique el terrorismo", al recordar que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en 2018 a Hezbollah en el listado de agrupaciones terroristas".

En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés (FdT), rechazó la "violencia, muerte y desolación en el territorio de Israel" y manifestó su "solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares, muchos de ellos de nuestra nacionalidad argentina. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre los países".

Valdés exhortó asimismo "a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, a los acuerdos de paz y a recuperar los ámbitos de conversación" entre ambos países para que Israel y Palestina "vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas", a la vez que destacó la decisión de Cancillería para repatriar a centenares de argentinos.

Finalmente, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet aseguró que "Israel comenzó a defenderse tras el ataque que ha recibido. Hemos tenido que escuchar recién en la forma moderna que toma el antisemitismo, que es el antisionismo, a diputados aquí presentes que no condenaron explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento", en referencia a los legisladores de Izquierda que fueron los primeros en hablar de la situación en Medio Oriente.

"No es un ataque más, desde el Holocausto no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos que vimos esta semana. No había vuelto a pasar y pensamos que nunca más iba a suceder, y aquí estamos y lo primero que tenemos que hacer es condenarlo fuertemente", aseveró la diputada macrista. (Télam)