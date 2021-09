La votación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)comenzó a desarrollarse con tranquilidad en Mendoza en una jornada en la cual casi un millón y medio de mendocinos están habilitados para elegir a los candidatos que seguirán en carrera para disputar cincos bancas de diputados y tres de senadores nacionales y legisladores provinciales y concejales en los comicios generales del 14 de noviembre.

Con temperaturas que rondaban los 20 grados este mediodía debido al viento Zonda que bajó al llano durante la noche del sábado y que fue amainando con el correr de las horas se desarrolla el proceso electoral en la provincia cuyana, mientras que el alerta de viento continúa para el resto del día.

Cerca del mediodía ya habían votado los precandidatos de las principales fuerzas de la provincia en unas primarias atípicas atravesada la pandemia en donde para los cargos nacionales solo tienen compulsa interna: por un lado el radicalismo y sus aliados en el Frente Cambia Mendoza y por el otro el Frente de Izquierda y de Los Trabajadores.

El precandidato a senador nacional Alfredo Cornejo pidió que se cumpla la acordada de la Cámara Electoral para que las 21 ya estén subiendo los primeros resultados e indico que en Mendoza "por lo menos de nuestros fiscales alrededor de las 20.30 vamos a tener los primeros resultados con mucha exactitud", antes de ingresar a la Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz donde emitió su voto.

Por su parte el senador Julio Cobos y precandidato a diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza votó pasadas las 9 en el instituto Nadino de la Ciudad de Mendoza e indicó a la prensa que "las elecciones siempre dejan mensajes, como el grado de participación, el voto en blanco o lo que saca cada espacio".

"Hoy el protagonismo es del pueblo mendocino. Hoy habla el pueblo mendocino", resaltó la precandidata a Senadora Nacional, Anabel Fernandez Sagasti, por el Frente de Todos (FdT), quien votó en una escuela de Godoy Cruz pasadas las 11 y agregó que "los mendocinos cuidamos las instituciones, están demostrando responsabilidad cívica en todas las escuelas”.

Por su parte, el precandidado a diputado nacional Adolfo Bermejo, también del FdT -espacio que va con lista de unidad para los cargos nacionales- remarcó: "después de 38 años de democracia, nos merecemos una cantidad importante de votantes y entusiasmarlo para eso. Esa es la mejor expectativa que tenemos", al votar en el departamento de Maipú.

"Ya están todas las mesas funcionando. No hay ningún inconveniente", indicó a la prensa local el juez federal con competencia electoral Walter Bento esta mañana, quien previamente había comentado que la excepción se dio en tres escuelas del departamento de Malargue que no pudieron comenzar hasta minutos antes de las 9 "porque no se podía llegar al colegio por la intensa nieve", que se registró en esa zona del sur provincial.

El magistrado remarcó además que se están respetando los protocolos dispuestos por la pandemia.

Además de Cambia Mendoza y el FdT en los cuartos oscuro de Mendoza hay boletas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Compromiso Federal, Dignidad Popular, Partido de los Jubilados, Partido Federal, Partido Verde y Vamos Mendocinos.

Durante está jornada los mendocinos no solo dirimirán las candidaturas nacionales, a nivel local definirán los aspirantes para 24 bancas de diputados y 19 de senadores provinciales junto a concejales en los 18 municipios.

En Mendoza la cifra de electores habilitados para votar en las PASO es de 1.439.463, según datos proporcionados por la Cámara Nacional Electoral. (Télam)