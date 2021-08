El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que quiere que "desaparezcan los planes y haya trabajo", y destacó que la inversión en Argentina "está creciendo de un modo aceleradísimo" y la economía "esta recuperándose a un ritmo mucho mas rápido de lo que se esperaba".

"Quiero que la Argentina recupere su ritmo de producción y amplíe el trabajo; que los planes desaparezcan y vuelva el trabajo y esto no se resuelve haciendo desaparecer los planes si no hay trabajo, es que la gente que se quedó al margen del sistema económico, vuelva al sistema y la formalidad. Ese es mi mayor empeño".

"Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría, pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el Fondo hoy está cobrando, y tengo que discutir los plazos en los que quiere recuperar ese crédito".

Industria

Fernández sostuvo hoy que "no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió.

Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.

Fernández cuestionó hoy las "payasadas" que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, consideró que lo que plantea se trata de un "disparate magnífico" y sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal fue "cómplice" de esa situación.

Jóvenes y vacunas

"No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10 y agregó que Vidal fue "cómplice y tampoco puede explicar lo que se hizo" durante el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Fernández dijo hoy "en alguna medida es cierto que la República está en juego" en las próximas elecciones legislativas ya que con la gestión de Gobierno de Mauricio Macri "es cuando la República y el sistema institucional más padeció".

"La Republica sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores"

Sostuvo que hoy que "no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y ratificó que "no va a firmar algo que dañe a los argentinos".

Martín Guzmán

"Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", sostuvo el Presidente en declaraciones a Radio 19 y agregó: "Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos".

Fernández dijo además que hoy los precandidatos de la ciudad de Buenos Aires "hablan de las vacunas" contra el coronavirus, pero "la verdad es que nosotros las conseguimos mientras sus compañeros políticos decían que era veneno".

"Trabajé en absoluta soledad para conseguir vacunas".

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy la "doble vara" que se le dio en la cobertura periodística al caso de la docente de una escuela de La Matanza, que fue filmada mientras discutía con un alumno sobre las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y el macrista, con el del director de un establecimiento porteño, que fue denunciado por "apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura" en las redes sociales.

Niveles inicial y primaria

"Escuchaba ayer un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1 al alumno, merece todo reproche, pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza a los alumnos", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, desde el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Es una forma de invitar a discutir, a pensar y abrir la cabeza de la gente, porque es evidente que el chico, a quien no veo en el video, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas que se dicen, como que el peronismo gobernó durante los últimos 70 años, y lo repite el chico, y ella se exalta, porque sabe cómo es la verdad", agregó.

En ese marco, el Presidente comparó la repercusión del episodio con otro sucedido "acá en la ciudad de Buenos Aires" donde "hubo un director de colegio que defendía el proceso militar y defendía un genocidio, defendió un golpe de Estado, una ruptura institucional, y nadie dijo nada".

Rodriguez Larreta

"Yo soy profesor de la UBA desde hace 37 años, siempre he dicho que a los alumnos lo más importante que tiene que hacer un profesor es sembrarles dudas, no darles certezas", afirmó.

"Lo que tiene que hacer un profesor con los alumnos es sembrarles dudas, no darles certezas", dijo el Presidente al referirse al episodio registrado en un video que se viralizó en las redes sociales que mostró a la docente de historia Laura Virgina Radetich, de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 "María Eva Duarte", de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Ayer, la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense inició una investigación para determinar si la docente incurrió en una falta y hasta tanto eso concluya fue alejada del dictado de clases y deberá cumplir horario en una sede administrativa educativa.

El otro caso se refiere a la comunidad educativa de la escuela "Tomás Santa Coloma" del barrio porteño de Parque Chacabuco, que se viene movilizando en rechazo por la designación como director del establecimiento del docente Gustavo Albónico, quien fue denunciado por "apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura" en las redes sociales.

Clases presenciales

El docente, que se desempeña en el área de la educación pública desde hace más de 15 años, accedió el lunes, a través de un concurso, al cargo de director de la escuela primaria, el que quedó vacante tras la jubilación en 2020 de su directora y la renuncia de la maestra que la reemplazó durante la primera parte de este año.

Albónico realizó posteos en sus redes sociales en las cuales hizo apología de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, expresó su ideología violenta y machista, y reclamó el cierre del Inadi y el Ministerio de Mujeres.

En una de las publicaciones, retuiteó un posteo que mostraba el mensaje #AbranLasEscuelas acompañado por la imagen de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de tortura de la última dictadura cívico-militar