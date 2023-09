Un plenario de la militancia peronista de La Plata, que congregó a los diversos espacios que compitieron en la interna de Unión por la Patria (UxP) que se desarrolló en la capital bonaerense durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto, ratificó la unidad del espacio y el apoyo a la candidatura de Julio Alak para intendente del distrito.

“Con esta unidad vamos a ganar, para que (Sergio) Massa sea presidente, Axel (Kicillof) siga transformando la provincia y nuestra querida ciudad vuelva a ser el orgullo de los platenses”, señaló Alak durante este encuentro partidario que se desarrolló en el Club Platense, ubicado en la calle 21, entre 51 y 53 de la "ciudad de las diagonales"

El candidato agradeció a los dirigentes de la UCR Ricardo Jano y del embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, quien desde Madrid se comunicó para brindarnos todo su apoyo."

"No permitamos que el Municipio siga construyendo sin planificación y luego sufrimos las inundaciones. El peronismo es la defensa de los derechos sociales y el rol del Estado en la economía”. Nosotros no apostamos solamente a la red virtual porque tenemos la mejor red de militantes. Por eso salgamos a convocar casa por casa a esos 200 mil vecinos que no fueron a votar”, exhortó.

Además de Alak participaron el presidente del PJ, Ariel Archanco; la candidata a senadora provincial, Florencia Saintout; el titular de la AFIP, Gastón Castagnetto; y el exjuez Luis Arias, entre otros dirigentes

"Llevamos en el corazón a (Raúl) Alfonsín e (Hipólito) Yrigoyen, porque el proyecto nacional también es el de (Juan Domingo) Perón, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner). El pueblo radical tiene que estar junto al pueblo peronista y desde el Movimiento Nacional Alfonsinista vamos a luchar para hacer respetar sus valores”, sostuvo Jano.

Saintout subrayó que "hemos hecho una de las mejores elecciones de la provincia y vamos a seguir creciendo porque sabemos qué hay que hacer, y Julio, después de haber sido intendente 16 años, está poniendo la inteligencia y el corazón para un gobierno con todos y para todos”.

Castagnetto agregó "Julio siempre cuidó nuestra ciudad, el espacio público, por encima de unos pocos que garantizan el negocio y provocan la decadencia".

"Tenemos enfrente a los responsables de la crisis del 2001, pero juntos vamos a lograr la victoria del pueblo”, afirmó el titular de la AFIP.

El plenario congregó a los dirigentes de los subcomandos de Villa Elvira, San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos, Olmos, Etcheverry, Abasto, Melchor Romero, Casco Urbano, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, El Peligro, Arana y Sicardi. (Télam)