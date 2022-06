El presidente Alberto Fernández se reunió hoy por primera vez a solas con el primer ministro del Reino Unidos, Boris Johnson, con quien abordó la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas en medio de un clima de tensión. Según supo NA de fuentes oficiales, el encuentro comenzó con un análisis de la situación de la guerra en Ucrania, en la que el Gobierno reiteró a que aboga por una salida con diálogo y de manera pacífica. Luego, Johnson habló de las posibilidades de la Argentina con granos, gas y proteínas, a lo que Fernández le dijo que "no se podrá avanzar con nada" hasta no poder iniciar conversaciones por las Islas Malvinas. "Ese es un tema resuelto hace 40 años atrás", le dijo Johnson al Presidente, según reconstruyeron asistentes al encuentro

En respuesta, Fernández le recordó al británico las resoluciones de Naciones Unidas que llaman al Reino Unido a sentarse a dialogar. Durante la breve reunión que tuvo lugar durante el Cumbre de líderes del G7, foro que integra Gran Bretaña y al que la Argentina asistió como invitado, Johnson recalcó que su país no está dispuesto a hablar del tema. "Si no hablamos, es un tema en el que Argentina no va a retroceder", le dijo el Presidente argentino, que resaltó que por esto "toda la relación va a estar trabada". Johnson también planteó la cuestión "de la autodeterminación de los pueblos en Ucrania" como algo similar a Malvinas, ante lo cual Fernández expresó que "no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el tema de las islas es un enclave colonial" MG/AMR NA