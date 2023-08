El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y el gobernador electo, Claudio Poggi, ya emitieron su voto en las primarias abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO), además de la mayoría de los precandidatos que disputarán tres bancas en el Senado, dos en Diputados y una en el Parlasur, en una jornada electoral que inició con bajo nivel de participación del padrón.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Electoral Nacional distrito San Luis, cuya titular es Sonia Randazzo, los sanluiseños comenzaron a votar minutos después de las 8 con normalidad en todo el territorio provincial.

Según relevaron las fuentes oficiales, hasta las 11 había sufragado el 15% del padrón en toda la provincia, sobre un total de 421.370 personas habilitadas, distribuidas en 1.311 mesas en los 258 lugares designados.

Sobre el mediodía, cuando la mayoría de los candidatos ya habían sufragado, Rodríguez Saá, quien deja su cargo el próximo 10 de diciembre, afirmó que esperaba que esta elección “una legitimidad fuerte".

“Esta es una Argentina que está difícil, muy fragmentada, y esperemos que la elección de este año genere una legitimidad fuerte y que empecemos a generar un clima de unidad nacional”, apuntó.

Sobre sus expectativas por la elección nacional que dirime precandidaturas presidenciales, afirmó: “No hay muchas expectativas para nuestra región porque los candidatos se manejan muy en el centro”.

“Yo creo que la PASO no es la mejor forma, pero creo que la gente le agarró la vuelta y ahora vota su candidato, ahora legitima una candidatura, nada más”, continuó, y afirmó que aunque ve difícil la situación del país “igual hay que ser optimista”.

Sobre los desafíos que afrontará quien ocupe la presidencia dijo que “deberá unir a todos los argentinos, terminar con la inflación, tener un plan nacional de producción y sobre todo lograr empleo de calidad”.

Por su parte, Poggi votó pasadas las 10, y en declaraciones a la prensa afirmó que hoy se comienza “a gestar qué futuro queremos” y subrayó que los argentinos, y en particular los sanluiseños, “buscan un cambio”.

“Vamos a comenzar a gestar qué futuro queremos a partir del voto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es importante votar además de ser obligatorio”, expresó, y enfatizó: “Hay que reafirmar cada vez más la necesidad de seguir viviendo en el sistema ya que en la democracia uno de los pilares es el voto, si uno no va a votar porque está desanimado le generamos el caldo gordo a quienes nos desaniman”.

Por su parte, Gabriela González Riollo, que va como precandidata a senadora nacional por la lista “El Cambio de Nuestras Vidas”, dijo al emitir su voto que esperaba que “la gente participe para expresar su voluntad”.

Desde a lista "Unión por San Luis" -que impulsa por igual las dos precandidaturas presidenciales de Unión por la Patria (Sergio Massa y Juan Grabois), el precandidato a senador Fernando Salino, planteó que “han pasado muchas cosas en la Argentina recientemente y la elección presenta algunas particularidades”, aunque afirmó que vivía la jornada “con mucha emoción”: “Cuando era joven hubo un largo periodo en que no pude hacerlo, entonces me produce mucha alegría, me parece una evolución importante en la sociedad que sigamos votando y sigamos eligiendo nuestros representantes”.

Juntos por el Cambio (JxC) dirimirá sus candidaturas para octubre entre dos listas, “El Cambio de Nuestras Vidas”, que acompaña la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta, y “La Fuerza del Cambio”, que va con Patricia Bullrich.

La Libertad Avanza de Javier Milei va con lista única, en tanto que el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad también tendrá su interna entre dos propuestas.

La lista de ofertas electorales se completa con Libres del Sur, que acompaña la nómina de Jesús Escobar; el Movimiento al Socialismo (que lidera a nivel nacional Manuela Castañeira), el Partido Unión y Libertad (PUL) y el Partido Demócrata. (Télam)