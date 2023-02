La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, consideró que el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto "se quiere instalar en la agenda pública" con sus polémicas críticas a su par nacional, Ayelén Mazzina. "No está bueno que alguien con un cargo político e injerencia viole nuestra legislación vigente", señaló la funcionaria provincial respecto al integrante de la Auditoría General de la Nación. La semana pasada Pichetto habló durante una entrevista sobre el juicio y las condenas por el crimen de Lucio Dupuy y también dijo que "el Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer", en referencia a Mazzina. En las últimas horas, Pichetto ratificó esos dichos sobre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y sostuvo: "Seré dinosaurio, pero no me arrepiento". Este martes, la ministra bonaerense en diálogo con Karin Cohen y el equipo de El Día Menos Pensado, que se emite por AM 990, expresó: "En un año que comienzan a discutirse cargos y candidaturas, Pichetto se quiere instalar en la agenda pública". Y agregó: "Pichetto no es noticia de nada, con estos dichos oportunistamente se quiere instalar en la boca de la gente. Y es absolutamente falaz que la del Ministerio es una política de minoría". Al ser consultada por los dichos del rionegrino contra Mazzina, Díaz sostuvo: "Nuestra sociedad es suficientemente madura y cuando hay una intencionalidad de hacer política con algo como el caso de Lucio y golpeando al feminismo la gente no se engancha. Quieren llevarnos a una agenda reaccionara y conservadora, por eso me parece importante responder". Pichetto, que negó haber discriminado a alguien por su orientación sexual, fue convocado por sus dichos por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para mantener una reunión "acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos"

GO/PT/AMR NA