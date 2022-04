El canciller Santiago Cafiero pidió hoy que "el Estado y no los mercados" decida el acceso mundial a los alimentos tras la guerra y que los organismos multilaterales tengan "un rol más decidido" para garantizar la seguridad alimentaria, al tiempo que ratificó que la posición argentina "de condena a la invasión de Rusia a Ucrania no se modifica en absoluto" después de la abstención en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la votación que decidió la suspensión rusa como observador.

"Argentina está buscando tener un rol protagónico en este enclave de 'full diplomacy' en el que está llevando esta agenda humanitaria, que no tiene que ver solo con la guerra sino también con la pospandemia", planteó Cafiero al ser consultado por las implicancias para la economía del país derivadas del conflicto en Ucrania, en una conferencia de prensa en Roma, donde se encuentra de visita con una nutrida agenda.

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores aseveró que "Argentina tiene una gran capacidad productiva, es el tercer productor de soja en el mundo, es un exportador nato de alimentos, y viene ampliando su frontera productiva a partir de la incorporación de biotecnología".

"Hay un problema endémico que tenemos que trabajar de un modo sistémico. La guerra claramente lo que hace es exponer con mucha más crudeza lo que lamentablemente vamos a estar sufriendo, que es ver cómo se accede a los alimentos, a la seguridad alimentaria", sostuvo el canciller tras reunirse con el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y a minutos de encontrarse con el director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

Para Cafiero, en un marco agravado por el conflicto, "lo que ya estaba en discusión es la necesidad de una nueva arquitectura financiera global. Eso ya era parte de la discusión que Argentina venia llevando adelante, que llevó al G20 y a los diferentes foros en los que se expresa".

"Argentina venía mostrando el testimonio de su crisis de deuda, y demostrando cómo se hacia cada vez más difícil generar un proceso de desarrollo económico con esos niveles de deuda. Hoy además de discusión sobre la arquitectura financiera global, que debe continuar, saludamos que se estén creando fondos de resiliencia, que se sigan discutiendo las sobre tasas, pero pensamos que debe haber una acción mucho mas decidida, con más volumen y escala que lo que viene sucediendo hasta acá", argumentó el Ministro, antes de la reunión que mantiene hoy con su homólogo italiano Luigi Di Maio.

Para Cafiero, "esto era parte del planteo preguerra, luego lo que empieza a ser parte de la discusión es la accesibilidad a los alimentos".

"Allí también tenemos que tener una discusión franca sobre cuáles van a ser los instrumentos del multilateralismo para que se acceda en todo el mundo a los alimentos de un modo seguro. Si no, va a pasar lo mismo que paso con las vacunas, cuando hubo diseños de mecanismos multilaterales que fracasaron antes de iniciarse, pensando que la vacuna iba a ser un bien público, que iba a tener una accesibilidad de modo solidario, y esto no pasó", lamentó el canciller.

En ese marco, durante la conferencia de prensa en la embajada argentina en Italia, Cafiero aseveró que "los países ricos lograron doble o triple vacunación mucho antes que los países pobres y esto se vio con mucha claridad. Necesitamos que eso no suceda con el acceso a los alimentos".

"Ese va a ser y es el desafío de lo que se está discutiendo hoy. Lo que necesitamos es que las instituciones multilaterales tengan un rol más decidido y que no decida el mercado sino los Estados", reclamó.

"Lo que sucedió es que cuando el mundo estuvo en un stress muy complejo como fue la pandemia los países ricos centralizaron el acceso a la vacuna. No hubo una transferencia de tecnología ni waiver con respecto a las patentes. Todas esas políticas no existieron, terminó primando el mercado", añadió.

Para el Canciller, "ahora viene otro desafío, que va a poner nuevamente a todo ese multilateralismo a prueba, que es el acceso a los alimentos".

Según Cafiero, "ese es el debate que se viene ahora, independientemente de que la guerra termine mañana, y ojala así sea, todo este camino va a tener un impacto muy fuerte, por lo que hay que diseñar nuevos mecanismos o rediseñar los existentes, pero exponerlos con mayor sinceridad".

Cafiero también se refirió a la abstención de la Argentina ayer en la OEA para expulsar a Rusia como observador.

"Argentina tiene una posición de fondo con respecto a la condena de la invasión rusa sobre Ucrania. Lo hizo el 28 de febrero cuando me tocó expresarlo en la inauguración de la 49 sesión del consejo de derechos humanos de la ONU, y luego lo hizo sucesivamente en el órgano que corresponde al tratamiento que se hace sobre seguridad internacional, paz y derechos humanos, que es la asamblea general de Naciones Unidas", detalló Cafiero.

Para el ministro, "lo que Argentina no considera es que el multilateralismo no puede desarmarse de ese modo a la hora de suspender a Rusia en otro tipo de foros o mecanismos que no son necesariamente los que discuten seguridad o paz o derechos humanos, teniendo en cuenta que la OEA debe bregar para tener prácticas y diseñar herramientas de integración americanas".

"Consideramos que no era adecuado ese foro para hacer ese tratamiento y por eso nos abstuvimos, pero no modifica en nada la posición argentina de condena a Rusia por la invasión sobre Ucrania y no modifica en nada las advertencias que viene haciendo la Argentina con un rol preponderante a la hora de investigar la violación de derechos humanos en Ucrania", enfatizó.

El canciller se refirió además al rol del país al frente de la presidencia pro témpore de la Celac y planteó que hay una "responsabilidad durante este año de expresar esa voz latinoamericana y caribeña".

"Cuando uno tiene que evaluar el impacto de la pandemia ve que fue muy duro en nuestros países. Y cuando ve que empieza a crecer el impacto del aumento de los alimentos se ve que se genera inseguridad alimentaria en nuestra región. Necesitamos alzar la voz porque la Argentina puede tener un rol pero es humilde, es un aporte que vamos a hacer. Pero necesitamos que haya una respuesta sistémica", explicó el canciller.

El canciller, que se reunió además con empresarios nucleados en la unión industrial Confindustria, consideró "sumamente interesante la posibilidad de conversar directamente con empresarios que están interesados en invertir en nuestro país" en el encuentro gestionado por la embajada argentina en Italia que encabeza Roberto Carlés.

"Venimos a contarles cómo la Argentina viene avanzando y se viene convirtiendo en un jugador muy potente. A fin de año la Argentina puede terminar como el segundo exportador de litio si las inversiones siguen así. Argentina viene creciendo en sus inversiones mineras", finalizó. (Télam)