Javier Milei fue electo nuevo presidente tras conseguir la mayoría de votos en todas las provincias. El dato sobresaliente de la jornada fue su muy buena performance electoral en el interior del país, especialmente en Mendoza y Córdoba. El economista libertario ganó la votación por más de once puntos de ventaja.

Hubo otras provincias en donde Unión por la Patria esperaba otros números y terminaron inclinándose a favor de Milei, quien celebró en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, CABA, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, Salta, Jujuy, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Tucumán.

MIRÁ TAMBIÉN La Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Construcción saludaron a Javier Milei

Milei arrasó en Córdoba con números superiores a los de Mauricio Macri en 2015 y también ganó por amplio margen en Santa Fe y Mendoza. En esta última provincia, gobernada por el radicalismo, el libertario fue el más votado con el 71, 39 % de votos, seguido por Massa con el 28,6%, cuando se llevaban escrutadas el 87,76 % de las mesas. Massa triunfó sólo en Formosa y Santiago del Estero además de Buenos Aires.

¿Cómo le fue a Milei en provincia de Buenos Aires?

El oficialismo había cifrado buena parte de sus esperanzas en lograr una amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero sólo obtuvo una ventaja de menos de dos puntos en la jurisdicción más grande del país (50,81% contra 49,18%, contra ).

MIRÁ TAMBIÉN Desde las provincias, algunos gobernadores felicitan a Milei y le desean éxito en su gestión

En la tercera sección electoral, el bastión histórico más fuerte del peronismo, UP se anotó una victoria muy clara, con casi 58 puntos contra 42 de LLA; pero en el resto del territorio bonaerense los números no le fueron tan favorables. Perdió por 14 puntos en la segunda sección, por 18 en la cuarta, por 16 en la quinta, por casi 20 en la séptima y por casi 27 puntos en la sexta. Una victoria por un punto y medio en la primera sección no alcanzó a compensar esos resultados y en la sección capital (La Plata) Milei ganó por un punto.

El oficialismo había cifrado buena parte de sus esperanzas en lograr una amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero sólo obtuvo una ventaja de menos de dos puntos en la jurisdicción más grande del país (50,81% contra 49,18%, contra ).

En la tercera sección electoral, el bastión histórico más fuerte del peronismo, UP se anotó una victoria muy clara, con casi 58 puntos contra 42 de LLA; pero en el resto del territorio bonaerense los números no le fueron tan favorables. Perdió por 14 puntos en la segunda sección, por 18 en la cuarta, por 16 en la quinta, por casi 20 en la séptima y por casi 27 puntos en la sexta. Una victoria por un punto y medio en la primera sección no alcanzó a compensar esos resultados y en la sección capital (La Plata) Milei ganó por un punto